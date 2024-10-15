المكتبة الوطنية تعقد ندوة بعنوان: الإبادة الثقافية في غزة: إبادة الأرشيفات والمكتبات

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN/ عقدت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، مساء أمس الاثنين، بعنوان "الإبادة الثّقافية في غزّة: إبادة الأرشيفات والمكتبات"، وذلك في إطار فعاليات الكتاب الدّولي، في العاصمة الأردنيّة عمّان.

وتحدّث في النّدوة رئيس المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة عيسى قراقع، وأدارها رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنيّة د يونس الشوابكة.

وأشار قراقع إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للقطاعات الثّقافية والإنسانيّة خلال الحرب المستمرّة على غزّة منذ عام، وإلى الإبادة الممنهجة الّتي طالت المواقع الأثرية والمكتبات والمتاحف والمراكز البحثيّة والأرشيفات والمساجد والكنائس والمنازل القديمة والمقابر، إضافة إلى العلماء والمثقّفين والفنّانين والصّحفيين وأساتذة الجامعات، مستعرضاً أمثلة حيّة على كل حالة ومستوى الدّمار الّذي لحق بها.

وأوضح أنّ هذا الاستهداف ليس حالة منفصلة، بل هو جزء من عقيدة الاستعمار الصّهيوني المستمرّة منذ النّكبة عام 1948، حيث يسعى الاحتلال إلى قطع علاقة الفلسطينيّين بأرضهم وتاريخهم من خلال مصادرة الأماكن الأثرية وسرقة الأرشيفات والكتب والفنون.

كما وتطرّق إلى ضعف دور منظّمة اليونسكو في توثيق وحماية المواقع المستهدفة، وعدم اتخاذ مواقف فعّالة لإدانة الإبادة الثّقافية التي تطال مدينة غزة، التي تعدّ رابع أقدم مدينة حضارية في التاريخ.

وطالب قراقع اليونسكو بتشكيل قمة ولجنة دولية لمناقشة ما تعرضت له القطاعات الثقافية في غزة، وبممارستها لنفس الدور الذي لعبته في الحرب الأوكرانية الرّوسية، من خلال التّأثير على المواقف الدّولية للحفاظ على الموروث الثقافي، ودعا لتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مجرمي الحرب الذين استهدفوا القطاعات الثّقافية والتّراثية، كما حدث في يوغسلافيا.