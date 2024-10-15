بن غفير يجدد تحريضه على عدم إدخال الوقود لغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - جدد الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، التحريض على عدم إدخال الوقود، والتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكري، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة.

ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يفرض الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وتشن قوات الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، اسفرت عن استشهاد 42344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 99013 آخرين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة

عشرات الأطفال والمسنين.