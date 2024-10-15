بن غفير يجدد تحريضه على عدم إدخال الوقود لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - جدد وزير
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، التحريض على عدم إدخال الوقود، والتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكري، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة.
ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يفرض الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.
وتشن قوات الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، اسفرت عن استشهاد 42344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 99013 آخرين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة
عشرات الأطفال والمسنين.
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