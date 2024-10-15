وزارة شؤون المرأة تطالب بحماية دولية عاجلة للمرأة الريفية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - طالبت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية المختصة بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد النساء الفلسطينيات في القرى والأغوار والمناطق الريفية.

كما دعت الوزارة، في بيان صادر عنها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للريف الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات يومية من المستعمرين وجيش الاحتلال.

وطالبت بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتنسيق حملة دولية لفضح جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المرأة الريفية والبيئة الفلسطينية، من خلال تعاون إعلامي محلي ودولي.

ودعت الوزارة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لحماية الريف والبيئة الفلسطينية التي تتعرض لخرق فاضح للاتفاقيات الدولية.

واستعرضت الوزارة، بهذه المناسبة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الريفية، وتفاقم معاناتها، حيث تشكل النساء 49% من سكان الريف الفلسطيني.

وأشارت الى أنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023، زادت وتيرة العدوان الإسرائيلي بشكل ملحوظ، مستهدفة الأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها النساء بشكل كبير.

ففي قطاع غزة، لفت البيان الى تعرض القطاع الزراعي لتدمير واسع، حيث دُمرت 75% من الأراضي الزراعية، وتحديداً في مناطق مثل خان يونس التي شهدت دماراً بنسبة 61.5%، فيما سجلت شمال غزة أعلى نسبة من الأضرار بلغت 78.2%. كما أشارت التقارير إلى تضرر أكثر من 70% من البساتين والأشجار، ونفوق ما يقرب من 95% من الماشية والدواجن.

وقالت الوزارة إن هذه الأرقام الكارثية أدت إلى تدمير مصدر الرزق الأساسي للنساء العاملات في الزراعة، اللواتي يساهمن بشكل كبير في الاقتصاد العائلي والوطني.

وفي الضفة الغربية، تستمر سياسة الأبارتهايد والاستيطان الإسرائيلي في التضييق على المزارعين والمزارعات، حيث خسرت الضفة أكثر من 35% من أراضيها الزراعية بسبب مصادرة الاحتلال للأراضي وتدمير المنشآت الزراعية. تم هدم 241 منشأة زراعية، ورصد 9600 عملية اعتداء على الأشجار من حرق واقتلاع وتسميم. كما يعاني الفلسطينيون من صعوبة الوصول إلى أراضيهم في المناطق المصنفة (ج)، والتي تمثل 61% من أراضي الضفة، بفعل الحواجز العسكرية التي تضعها قوات الاحتلال.

إلى جانب التحديات الزراعية، تعاني النساء الريفيات من الاعتداءات المباشرة على حياتهن وبيوتهن، إضافة إلى تدمير البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات، ما يفاقم الوضع المعيشي ويزيد من الأعباء النفسية والاقتصادية والاجتماعية على المرأة الفلسطينية.