الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل المواطن سميح الناطور في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الانشاء مكون من طبقتين وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، بحجة البناء في المناطق المسماة "ج" غرب كفر الديك.
الجدير بالذكر أن هذا المنزل الثالث الذي تقوم قوات الاحتلال بهدمه في محافظة سلفيت خلال اسبوع فقط، حيث سبق ذلك هدم منزلين ومنشأتين سياحيتين في بلدة الزاوية.
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