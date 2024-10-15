استشهاد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - استشهد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي بلدة جربوع في إقليم التفاح جنوب لبنان.
ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بلدة جرجوع في منطقة إقليم التفاح، استشهد خلالها رجل وزوجته وولديهما، بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع، ودمره".
إلى ذلك كثف طيران الاحتلال غاراته على عدة بلدات في الجنوب، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالأبنية، والمحال، والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة.
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