استشهاد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - استشهد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء، في الاحتلال الإسرائيلي بلدة جربوع في إقليم التفاح جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بلدة جرجوع في منطقة إقليم التفاح، استشهد خلالها رجل وزوجته وولديهما، بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع، ودمره".

إلى ذلك كثف طيران الاحتلال غاراته على عدة بلدات في الجنوب، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالأبنية، والمحال، والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها المرتضى الذي خرج من الخدمة.