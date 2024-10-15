صندوق الاستثمار يفوز بالمركزين الأول والثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام 2024

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - فازت مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال الاستثمار المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، بالمركزين الأول والثاني، في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في دورتها السابعة عشرة، وذلك عن فئة التعاون والشركات، وفئة المؤسسات الاجتماعية.
وجاء الإعلان عن فوز الصندوق من قبل الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية، خلال المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، الذي عقد في دبي في الدورة السابعة عشرة، تحت شعار "الازدهار المستدام: إعادة رسم خارطة الطريق لمستقبل متواز.
وفاز الصندوق بالمركز الأول عن فئة الشراكات والتعاون، وذلك من خلال برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، والذي ينفذه الصندوق بتمويل مشترك بين الصندوق والاتحاد الأوروبي.
في حين فاز بالمركز الثاني عن فئة المؤسسات الاجتماعية، كثاني أفضل مؤسسة اجتماعية في الوطن العربي، من خلال كافة البرامج التي تنفذها مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع الصندوق في مجال المسؤولية المجتمعية.
وشهدت جوائز هذا العام مشاركة قياسية بلغت 122 طلبا، في 16 فئة، من 10 دول عربية.
وتظل "الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة" حجر الزاوية في تكريم جهود المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لتلك المؤسسات، لتشكّل الجائزة منصة حيوية للإلهام، وتشجيع الابتكار، والتميز في السعي إلى مستقبل متوازن ومستدام.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار إياد جودة: "إن هذه الجائزة تعكس إصرار الصندوق على تنفيذ برامج ذات أثر تنموي على الرغم من التحديات القائمة، انسجاماً مع الشعار الذي ينتهجه الصندوق وهو نستثمر ونؤثر، بما يعنيه من إحداث تأثيرات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأوضح أن هذه الجائزة هي بمثابة شهادة فخر واعتزاز من أعرق المؤسسات العربية في المنطقة، والتي تعنى في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في ظل منافسة كبيرة من الدول العربية، ليكون جديراً بهذه الجائزة، الأمر الذي يرفع اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل العربية والدولية، خاصةً في مثل هذه الأوقات التي تتعرض فيها فلسطين إلى حرب إبادة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان".
وقد فاز الصندوق عن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، الذي ينفّذه بتمويل مشترك من الصندوق والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم منح للمشاريع المقدسية العاملة في مختلف القطاعات، والتي تثبت قدرتها على استخدام التمويل بطريقة تخدم مصالحها التجارية من ناحية، وتركز على استخدام معدات وآلات صديقة للبيئة، أو التوسع في إنتاج طاقة متجددة.
ويعتبر هذا البرنامج ثمرة تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي استمرت لمدة 10 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ برامج شبيهة في مدينة القدس، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.
وفيما يخص برنامج منح القدس للطاقة الخضراء، فقد حصل 30 مشروعاً مقدسياً على الموافقة للاستفادة من المنح التمويلية، والتي يبلغ حجمها 1.5 مليون يورو، وتنوعت هذه المشاريع بحيث تتمحور حول أفكار صديقة للبيئة، مثل: تركيب الألواح الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء واستغلال هذه المبالغ في توظيف الشباب المقدسي، أو شراء معدات صديقة للبيئة ومشاريع أخرى ذات علاقة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى مشروع تعليم السياقة بجهاز المحاكاة الكهربائي، ومشروع تنفيذ جولات سياحية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس باستخدام الدراجات الكهربائية (سكوتر).
وبهذا الخصوص، قال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي جيمس ريزو "إن الاتحاد الأوروبي فخور بالنجاح الملموس لهذا البرنامج التعاوني، مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي يظهر بوضوح قوة شراكتنا، وقدرتنا على تنفيذ برامج مبتكرة، حتى في مواجهة الواقع المعقد والصعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزمًا بدعم الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، وسنساهم في تعزيز القدرة على صمود الحياة الاقتصادية هناك، مع تعزيز المسؤولية البيئية وخلق فوائد دائمة للأجيال القادمة".
أما جائزة المركز الثاني، فقد حصل عليها الصندوق عن فئة المؤسسات الاجتماعية من خلال كافة البرامج التي تنفذها مؤسسة فلسطين للتنمية، والتي تنطلق من استراتيجية ذات أهداف محددة، وتعتمد على المبادرات الاجتماعية، وتساهم في دعم قطاعات اجتماعية وبيئية واقتصادية، بالإضافة إلى فئات الشباب والنساء في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الفئات الأقل حظا والمناطق المهمشة. حيث نافست المؤسسة عدداً كبيراً من المبادرات والمؤسسات العربية الخاصة والعامّة، ضمن عملية تحكيم شارك فيها شخصيات عربية وعالمية.
من ناحيتها، أعربت المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات حبيبة المرعشي، عن فخرها وسعادتها بمشاركة مؤسسة فلسطين للتنمية في الدورة السابعة عشرة من جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة العربية، واصفةً إياها بالمشاركة والأداء المتميز، الذي تحقق بالفوز المستحق بالجائزة في كل من فئة الشراكات، والتعاون، وفئة المشاريع الاجتماعية.
يذكر أن الصندوق ينفّذ من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية برنامجاً في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك خلال دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية وتقديم دعم للمؤسسات والجهات المحلية المنفذة لبرامج تنموية في شتى المجالات والقطاعات في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.
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