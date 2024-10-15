صندوق الاستثمار يفوز بالمركزين الأول والثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام 2024

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - فازت مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال الاستثمار المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، بالمركزين الأول والثاني، في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في دورتها السابعة عشرة، وذلك عن فئة التعاون والشركات، وفئة المؤسسات الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن فوز الصندوق من قبل الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية، خلال المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، الذي عقد في دبي في الدورة السابعة عشرة، تحت شعار "الازدهار المستدام: إعادة رسم خارطة الطريق لمستقبل متواز.

وفاز الصندوق بالمركز الأول عن فئة الشراكات والتعاون، وذلك من خلال برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، والذي ينفذه الصندوق بتمويل مشترك بين الصندوق والاتحاد الأوروبي.

في حين فاز بالمركز الثاني عن فئة المؤسسات الاجتماعية، كثاني أفضل مؤسسة اجتماعية في الوطن العربي، من خلال كافة البرامج التي تنفذها مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع الصندوق في مجال المسؤولية المجتمعية.

وشهدت جوائز هذا العام مشاركة قياسية بلغت 122 طلبا، في 16 فئة، من 10 دول عربية.



وتظل "الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة" حجر الزاوية في تكريم جهود المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لتلك المؤسسات، لتشكّل الجائزة منصة حيوية للإلهام، وتشجيع الابتكار، والتميز في السعي إلى مستقبل متوازن ومستدام.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار إياد جودة: "إن هذه الجائزة تعكس إصرار الصندوق على تنفيذ برامج ذات أثر تنموي على الرغم من التحديات القائمة، انسجاماً مع الشعار الذي ينتهجه الصندوق وهو نستثمر ونؤثر، بما يعنيه من إحداث تأثيرات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأوضح أن هذه الجائزة هي بمثابة شهادة فخر واعتزاز من أعرق المؤسسات العربية في المنطقة، والتي تعنى في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في ظل منافسة كبيرة من الدول العربية، ليكون جديراً بهذه الجائزة، الأمر الذي يرفع اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل العربية والدولية، خاصةً في مثل هذه الأوقات التي تتعرض فيها فلسطين إلى حرب إبادة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان".

وقد فاز الصندوق عن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، الذي ينفّذه بتمويل مشترك من الصندوق والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم منح للمشاريع المقدسية العاملة في مختلف القطاعات، والتي تثبت قدرتها على استخدام التمويل بطريقة تخدم مصالحها التجارية من ناحية، وتركز على استخدام معدات وآلات صديقة للبيئة، أو التوسع في إنتاج طاقة متجددة.

ويعتبر هذا البرنامج ثمرة تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي استمرت لمدة 10 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ برامج شبيهة في مدينة القدس، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.

وفيما يخص برنامج منح القدس للطاقة الخضراء، فقد حصل 30 مشروعاً مقدسياً على الموافقة للاستفادة من المنح التمويلية، والتي يبلغ حجمها 1.5 مليون يورو، وتنوعت هذه المشاريع بحيث تتمحور حول أفكار صديقة للبيئة، مثل: تركيب الألواح الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء واستغلال هذه المبالغ في توظيف الشباب المقدسي، أو شراء معدات صديقة للبيئة ومشاريع أخرى ذات علاقة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى مشروع تعليم السياقة بجهاز المحاكاة الكهربائي، ومشروع تنفيذ جولات سياحية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس باستخدام الدراجات الكهربائية (سكوتر).

وبهذا الخصوص، قال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي جيمس ريزو "إن الاتحاد الأوروبي فخور بالنجاح الملموس لهذا البرنامج التعاوني، مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي يظهر بوضوح قوة شراكتنا، وقدرتنا على تنفيذ برامج مبتكرة، حتى في مواجهة الواقع المعقد والصعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزمًا بدعم الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، وسنساهم في تعزيز القدرة على صمود الحياة الاقتصادية هناك، مع تعزيز المسؤولية البيئية وخلق فوائد دائمة للأجيال القادمة".

أما جائزة المركز الثاني، فقد حصل عليها الصندوق عن فئة المؤسسات الاجتماعية من خلال كافة البرامج التي تنفذها مؤسسة فلسطين للتنمية، والتي تنطلق من استراتيجية ذات أهداف محددة، وتعتمد على المبادرات الاجتماعية، وتساهم في دعم قطاعات اجتماعية وبيئية واقتصادية، بالإضافة إلى فئات الشباب والنساء في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الفئات الأقل حظا والمناطق المهمشة. حيث نافست المؤسسة عدداً كبيراً من المبادرات والمؤسسات العربية الخاصة والعامّة، ضمن عملية تحكيم شارك فيها شخصيات عربية وعالمية.

من ناحيتها، أعربت المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات حبيبة المرعشي، عن فخرها وسعادتها بمشاركة مؤسسة فلسطين للتنمية في الدورة السابعة عشرة من جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة العربية، واصفةً إياها بالمشاركة والأداء المتميز، الذي تحقق بالفوز المستحق بالجائزة في كل من فئة الشراكات، والتعاون، وفئة المشاريع الاجتماعية.

يذكر أن الصندوق ينفّذ من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية برنامجاً في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك خلال دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية وتقديم دعم للمؤسسات والجهات المحلية المنفذة لبرامج تنموية في شتى المجالات والقطاعات في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.