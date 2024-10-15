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الاحتلال يقتحم كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا لهدم منزل

10/15/2024 5:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيدا لهدم منزل قيد الانشاء.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وأمهلت المواطن سميح بسمان ناطور نصف ساعة لإخلاء منزله، وهو قيد الانشاء، ويستخدمه في تربية الدجاج اللاحم، قبل الشروع بالهدم، فيما منعت أهالي البلدة من تقديم المساعدة له.

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