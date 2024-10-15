الاحتلال يقتحم كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا لهدم منزل
التاريخ
10/15/2024 5:09:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيدا لهدم منزل قيد الانشاء.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وأمهلت المواطن سميح بسمان ناطور نصف ساعة لإخلاء منزله، وهو قيد الانشاء، ويستخدمه في تربية الدجاج اللاحم، قبل الشروع بالهدم، فيما منعت أهالي البلدة من تقديم المساعدة له.
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