Tuesday, 15 October 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو وغالانت يتفقان على شدة وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني

10/15/2024 5:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -
توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزراء آخرون، لم يتم تحديد أسمائهم، إلى اتفاق بشأن شدة وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل.

ولم تفصح الإذاعة العامة الإسرائيلية“كان نيوز”، عن مصدر معلوماتها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن“كان نيوز” أنه يتعين موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن
في بيان له مطلع الشهر الجاري أن استهداف“العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله، وعباس نيلفوروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وكان مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية قال لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل“جاهزة تماما”، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.

MENAFN15102024000205011050ID1108779277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث