نتنياهو وغالانت يتفقان على شدة وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزراء آخرون، لم يتم تحديد أسمائهم، إلى اتفاق بشأن شدة وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل.

ولم تفصح الإذاعة العامة الإسرائيلية“كان نيوز”، عن مصدر معلوماتها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن“كان نيوز” أنه يتعين موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن

في بيان له مطلع الشهر الجاري أن استهداف“العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله، وعباس نيلفوروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وكان مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية قال لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل“جاهزة تماما”، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.