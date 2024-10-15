الرئيس يصدر قرارا بتعيين زياد عبد الحميد ميمي رئيسا لسلطة المياه

الرئيس يصدر قرارا بتعيين زياد عبد الحميد ميمي رئيسا لسلطة المياه
التاريخ
10/15/2024 5:09:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بتعيين زياد عبد الحميد عبد الرحمن ميمي، رئيساً لسلطة المياه بدرجة وزير.
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