مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
التاريخ
10/15/2024 4:22:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
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