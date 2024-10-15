أمير قطر: مستمرون في بذل الجهود للوصول لاتفاق ينهي عدوان الاحتلال على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN- قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر مستمرة في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة.

وجدد دعوته خلال افتتاحه لجلسة مجلس الشورى القطري الـ53، اليوم الثلاثاء، إلى وقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، مشددا أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات دولة قطر.

وأكد بن حمد، أن سلطات الاحتلال اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى، مثل الضفة الغربية ولبنان.

ولفت إلى أنه لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين، مشيرا إلى أن الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة.

وتابع بن حمد: طالبنا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني، كما حذرنا من التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوميا ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة.

وجدد الدعوة إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701، فيما أدان الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، لافتا إلى أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.