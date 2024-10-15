الاحتلال يهدم ثلاث دفيئات زراعية في الجلمة شمال شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث دفيئات زراعية في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي رضوان شعبان، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة السهل بالقرية، وهدمت ثلاث دفيئات زراعية على مساحة ثلاثة دونمات، تعود ملكيتها للشقيقين أمجد وهشام نادر أبو فرحة.
وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم تلك الدفيئات، وقدم الشقيقان أبو فرحة اعتراضا لدى محكمة الاحتلال بوساطة مركز قانوني وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، إلا أن قوات الاحتلال هدمتها ولم تنتظر القرار النهائي.
وأشار إلى أن الدفيئات الثلاث مزروعة بمحصول الخيار، وأن الشقيقين أبو فرحة تكبدا خسائر كبيرة جراء عملية الهدم، مشيرا إلى أن تكلفة كل دفيئة تتراوح ما بين 40-50 ألف شيقل.
وأعرب شعبان عن تخوفه من أن يكون هدم الدفيئات الثلاث مقدمة لهدم 150 أخرى كانت سلطات الاحتلال أخطرت بوقف العمل بها العام الماضي.
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