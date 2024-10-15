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الاحتلال يهدم ثلاث دفيئات زراعية في الجلمة شمال شرق جنين

10/15/2024 4:22:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث دفيئات زراعية في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي رضوان شعبان، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة السهل بالقرية، وهدمت ثلاث دفيئات زراعية على مساحة ثلاثة دونمات، تعود ملكيتها للشقيقين أمجد وهشام نادر أبو فرحة.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم تلك الدفيئات، وقدم الشقيقان أبو فرحة اعتراضا لدى محكمة الاحتلال بوساطة مركز قانوني وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، إلا أن قوات الاحتلال هدمتها ولم تنتظر القرار النهائي.

وأشار إلى أن الدفيئات الثلاث مزروعة بمحصول الخيار، وأن الشقيقين أبو فرحة تكبدا خسائر كبيرة جراء عملية الهدم، مشيرا إلى أن تكلفة كل دفيئة تتراوح ما بين 40-50 ألف شيقل.

وأعرب شعبان عن تخوفه من أن يكون هدم الدفيئات الثلاث مقدمة لهدم 150 أخرى كانت سلطات الاحتلال أخطرت بوقف العمل بها العام الماضي.

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