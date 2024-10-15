الاحتلال يواصل اغلاق حاجز عطارة شمال رام الله لليوم السابع

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغلاق البوابة المقامة على حاجز عطارة العسكري، شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال فتحت البوابة صباح اليوم لمدة 10 دقائق وإعادة اغلاقها ما تسبب بأزمة مروربة، ودفع المواطنين لسلوك طرق بديلة.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة حاجز عطارة يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين القادمين إلى مدينة رام الله.