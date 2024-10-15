الاحتلال يواصل اغلاق حاجز عطارة شمال رام الله لليوم السابع

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغلاق البوابة المقامة على حاجز عطارة العسكري، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال فتحت البوابة صباح اليوم لمدة 10 دقائق وإعادة اغلاقها ما تسبب بأزمة مروربة، ودفع المواطنين لسلوك طرق بديلة.
يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة حاجز عطارة يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين القادمين إلى مدينة رام الله.
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