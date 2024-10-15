الغارديان: الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد تخفق مجدداً في الرد على إيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يشير التدخل الأمريكي بإرسال النظام المضاد للصواريخ البالستية "ثاد" مع طواقمه، إلى مخاوف متزايدة بشأن إخفاقات الدفاعات الجوية ، وهذا ما قد ينعكس مجدداً في ردها على طهران.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان"، فإنه وبعد ضربة حزب الله الأخيرة بطائرة مسيرة لقاعدة عسكرية، فإن أي ضربات متبادلة مع إيران يمكن أن تُشكل مشكلة أكبر لدفاعات إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و حزب الله وإيران، فقد بدأت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تُظهر درجة من الضعف.

وأفلتت طائرة دون طيار تابعة حزب الله من الدفاعات الجوية الإسرائيلية يوم الأحد وضربت قاعة طعام كان يتجمع فيها جنودا وضباط من نخبة غولاني، في موقع يبعد 40 ميلًا جنوب الحدود اللبنانية، أثناء تناولهم طعام العشاء متسببة بمقتل 4 وإصابة

نحو 70 آخرين، سبعة منهم في حالة خطيرة.

ورغم أن الطائرات دون طيار تحلق بشكل أبطأ من الصواريخ، لكن نماذج ألياف الكربون المصممة إيرانيًّا والتي يستخدمها حزب الله يصعب رؤيتها ويصعب على الرادار التقاطها، وهي مهمة أكثر تعقيدًا لأنها تحلق على ارتفاع منخفض عمدًا.

وهذه الطائرة دون طيار، التي يُقال إنها "صياد 107"، قادرة على المناورة، وقد قاومت التشويش على توجيه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ربما لأنها استخدمت بدائل روسية أو صينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها طائرة دون طيار، إذ تعرَّضت دار للمسنين في هرتسليا للقصف بطائرة دون طيار يوم الجمعة خلال عطلة يوم الغفران، وهي واحدة من اثنتين عبَرتا الحدود من لبنان.

وفي حين تقول القوات الجوية الإسرائيلية إنها اعترضت أكثر من 80% من الطائرات دون طيار القادمة، وإن 221 من أصل 1200 استطاعت العبور فقط من التي تم إطلاقها على البلاد خلال الحرب حتى الآن؛ لكن الزيادة في عدد الهجمات، والتعقيد المتزايد للأسلحة التي لا تزال رخيصة الإنتاج نسبيًّا من شأنهما أن يزيدا خطر وقوع إصابات بين الإسرائيليين مع استمرار القتال.

ورغم أن الهجوم الصاروخي البالستي الإيراني واسع النطاق على إسرائيل في بداية الشهر كان ذا حجم مختلف، إلا أنه يبدو أيضًا أكثر ضررًا مما تم الاعتراف به في البداية وفقًا للصحيفة.

وخلُصت الصحيفة إلى أن استخدام نظام ثاد يُشير إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي شيء تخطط إسرائيل للقيام به سوف يستدعي ردًّا جديدًا من جانب، وأنها قادرة على اختبار الدفاعات الجوية القائمة على محمل الجد.

ومع أن حزب الله يبدو أيضًا وكأنه يتسبب في مشاكل ذات نظام مختلف للدفاعات الجوية الإسرائيلية من خلال هجماته بطائرات دون طيار، فإن الوضع العام معرض لأن يصبح أكثر تعقيدًا ومحفوفًا بالمخاطر مع دخول الصراع عامه الثاني.