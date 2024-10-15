سليمية يبحث مع القنصل الفرنسي العام آفاق تمويل القطاع الزراعي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث الزراعة رزق سليمية، اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيدز، آفاق تمويل القطاع الزراعي سواء من الحكومة الفرنسية أو من خلال الاتحاد الأوروبي.

وأكد سليمية خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر الوزارة بمدينة رام الله، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة باعتباره العصب الرئيسي لعجلة الاقتصاد الفلسطيني، وأكبر القطاعات المشغلة للعمالة الفلسطينية وخاصةً في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعاني منها شعبنا نتيجة للحرب التدميرية على الكل الفلسطيني التي طالت كل مقدرات ومكونات شعبنا سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية التي تعاني من اعتداءات متواصلة على أراضيها الزراعية من قبل المستعمرين.

وقدم شرحاً مفصلاً حول عمل وزارة الزراعة، والرؤية للوزارة والسياسات والخطط الحالية القائمة على تقديم الخدمات على مستوى عالي من المهنية من قبل مختصين قادرين على تنفيذها بإدارة رشيدة محوكمة وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المعتمدة بمشاركة جميع ذوي العلاقة من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات ومنظمات أهلية ومجتمع مدني.

وأشار سليمية، إلى أن الوزارة لديها رؤية ومبادرات تم بناؤها على خمسة مرتكزات رئيسية تشمل الأمن المائي، والأمن الغذائي، وتخضير فلسطين، والاستجابة العاجلة للطوارئ والاعتداءات، وإغاثة وإنعاش قطاع غزة.

بدوره، قال القنصل الفرنسي، إن الزيارة جاءت من أجل التحاور حول أولويات وزارة الزراعة وبحث آفاق الدعم الممكن سواء من الحكومة الفرنسية أو من خلال الإتحاد الأوروبي، مؤكداً في ذات الوقت موقف فرنسا تجاه القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة ومواصلتهم تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبها، قدمت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك سوفا شرحاً حول أولويات المشاريع التمويلية للعام القادم والمتمثلة في التنمية الريفية المستدامة، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وحضر اللقاء، رئيسة القسم الاقتصادي في القنصلية الفرنسية إيميل موريل، ووكيل وزارة الزراعة بدر الحوامدة، ومدير عام العلاقات الدولية محمود فطافطة، ومدير دائرة المشاريع مرام صوالحة.