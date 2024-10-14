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رئيس البرلمان الجزائري يجدد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وتضامنها معه

10/14/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اليوم الاثنين دعم بلاده الدائم والثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني وتضامنها معه في هذه المحنة الدامية بعد مرور سنة على عدوان الاحتلال الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة.
وقال مجلس الأمة الجزائري في بيان إن قوجيل استقبل الرئيس الأول للمكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق الذي يزور الجزائر وعبر له عن دعم الجزائر ومساندتها حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة لمواجهة الاحتلال.
وأكد أن "القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر 2023 بل هي ممتدة منذ 76 عاما ملطخة بدماء الفلسطينيين وأن جرائم الكيان الصهيوني قد تراكمت وحشيتها حتى عرت المجتمع الدولي من كل مصداقية وفضحت هشاشة نظامه ومنظماته ووضعت قوانينه ومعاهداته على محك حقيقي لم ينجح فيه".
وتطرق قوجيل إلى "بعض المكاسب التي أحرزتها القضية الفلسطينية منذ العدوان الغاشم على غزة ورفح والأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها قرارات محكمة العدل الدولية واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين".
من جهته عبر أبو مرزوق عن "تقدير الفلسطينيين للدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وجهودها المتواصلة من أجل وقف سفك دمائه وإيقاف إبادته وتهجيره وتجويعه وتدجين مقاومته". (النهاية)

م ر / ر ج



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