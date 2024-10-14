رئيس البرلمان الجزائري يجدد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وتضامنها معه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اليوم الاثنين دعم بلاده الدائم والثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني وتضامنها معه في هذه المحنة الدامية بعد مرور سنة على عدوان الاحتلال الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة.
وقال مجلس الأمة الجزائري في بيان إن قوجيل استقبل الرئيس الأول للمكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق الذي يزور الجزائر وعبر له عن دعم الجزائر ومساندتها حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة لمواجهة الاحتلال.
وأكد أن "القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر 2023 بل هي ممتدة منذ 76 عاما ملطخة بدماء الفلسطينيين وأن جرائم الكيان الصهيوني قد تراكمت وحشيتها حتى عرت المجتمع الدولي من كل مصداقية وفضحت هشاشة نظامه ومنظماته ووضعت قوانينه ومعاهداته على محك حقيقي لم ينجح فيه".
وتطرق قوجيل إلى "بعض المكاسب التي أحرزتها القضية الفلسطينية منذ العدوان الغاشم على غزة ورفح والأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها قرارات محكمة العدل الدولية واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين".
من جهته عبر أبو مرزوق عن "تقدير الفلسطينيين للدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وجهودها المتواصلة من أجل وقف سفك دمائه وإيقاف إبادته وتهجيره وتجويعه وتدجين مقاومته". (النهاية)
م ر / ر ج
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