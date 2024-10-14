الامارات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا تبحثان تنشيط العملية السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 14 - 10 (كونا) -- بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين تنشيط العملية السياسية الليبية بعد انفراج أزمة المصرف المركزي.
وذكرت البعثة في بيان أن ذلك جاء في لقاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيتفاني خوري في أبوظبي بوزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر.
ونقلت عن المسؤولة الاممية قولها إنها بحثت مع الوزير الإماراتي خلال اللقاء وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
وأضافت أن الجانبين أكدا على الحاجة الملحة لمواصلة الجهود بهدف تهيئة الظروف المؤاتية لتنشيط العملية السياسية وكسر الجمود الحالي.
وأعربت خوري عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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