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الامارات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا تبحثان تنشيط العملية السياسية

10/14/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 14 - 10 (كونا) -- بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين تنشيط العملية السياسية الليبية بعد انفراج أزمة المصرف المركزي.
وذكرت البعثة في بيان أن ذلك جاء في لقاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيتفاني خوري في أبوظبي بوزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر.
ونقلت عن المسؤولة الاممية قولها إنها بحثت مع الوزير الإماراتي خلال اللقاء وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
وأضافت أن الجانبين أكدا على الحاجة الملحة لمواصلة الجهود بهدف تهيئة الظروف المؤاتية لتنشيط العملية السياسية وكسر الجمود الحالي.
وأعربت خوري عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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