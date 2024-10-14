وزير المواصلات والاتصالات يشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية الذي يقام تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 - 14 أكتوبر الجاري، وذلك بمركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة أحدث التطورات في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، علاوةً على السعي لرسم خارطة عالمية جديدة للخدمات اللوجستية لتعزيز سلاسل التوريد والتجارة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الخدمات اللوجستية العالمية كالوزارات والجهات العامة، والمنظمات الحكومية الدولية، والهيئات الدولية، والاتحادات المعنية بذات القطاع، إلى جانب قادة القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بما يوليه هذا المنتدى من أهمية بالغة كمنصة ومحرك أساسي في رسم مستقبل وطموحات القطاع اللوجستي، وفرصة لتبادل التجارب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وخلق فرص اقتصادية غير مسبوقة.
وأوضح وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تولي القطاع اللوجستي اهتماماً بالغاً، وقد جرى تدشين استراتيجية خاصة بقطاع الخدمات اللوجستية للمملكة لأهمية القطاع في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين. وقد تضمنت استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، من خلال تقديم التسهيلات وتبنّي مشاريع البنية التحتية للقطاع اللوجستي بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز لوجستي إقليمي في منتصف الطريق بين الأسواق الأوروبية والآسيوية، فضلاً عن قرب مملكة البحرين من الأسواق الإقليمية المستهدفة خاصة في ظل ما توفره مملكة البحرين من مزايا تنافسية وخدمات مساندة وبيئة جاذبة للاقتصاد، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق المركز العالمي البحري-الجوي في عام 2021، وهو مركز لوجستي متعدد الوسائط يربط مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان. وأعرب عن تطلعه الى مزيد من التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والدولي لضمان استقرار ومرونة القطاع لدوره الحيوي في تعزيز الاقتصادات والأسواق العالمية.
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