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وزير المواصلات والاتصالات يشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بالرياض

10/14/2024 11:23:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬اللوجستي‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ - ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بمركز‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭. ‬

ويهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬السعي‭ ‬لرسم‭ ‬خارطة‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬لتعزيز‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬والتجارة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمنظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬العالمية‭ ‬كالوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية،‭ ‬والهيئات‭ ‬الدولية،‭ ‬والاتحادات‭ ‬المعنية‭ ‬بذات‭ ‬القطاع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬كمنصة‭ ‬ومحرك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬وطموحات‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي،‭ ‬وفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬اقتصادية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالغاً،‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬تدشين‭ ‬استراتيجية‭ ‬خاصة‭ ‬بقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬للمملكة‭ ‬لأهمية‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭. ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬وتبنّي‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬المستهدفة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬وخدمات‭ ‬مساندة‭ ‬وبيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬المركز‭ ‬العالمي‭ ‬البحري‭-‬الجوي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬لوجستي‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط‭ ‬يربط‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬ومرونة‭ ‬القطاع‭ ‬لدوره‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصادات‭ ‬والأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬

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