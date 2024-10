مجموعة EBC المالية تعزز السيولة وتخفض تكاليف التداول على مؤشرات الأسهم الرئيسية

يساهم الحضور العالمي لمجموعة EBC Group في تعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال تعزيز السيولة والوصول إلى السوق

تستمر مجموعة EBC المالية في مراقبة اتجاهات السوق العالمية والاستجابة لها، وتعزيز السيولة وخفض الفروقات عبر مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل وستاندرد آند بورز 500.

مع تخفيضات على الفروقات تصل إلى 85%، توفر مجموعة EBC المالية للمتداولين ظروف تداول أكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة على المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ومؤشر هانغ سنغ.

تعمل EBC على تعزيز السيولة لخمسة مؤشرات أسهم رئيسية، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من انخفاض تكاليف التداول خلال انتعاش السوق العالمية

UNITED KINGDOM, October 14, 2024 /EINPresswire / -- وسط انتعاش سوق الأسهم العالمية، تعمل مجموعة إي بي سي المالية (EBC) على تعزيز السيولة لخمسة مؤشرات أسهم رئيسية، بما في ذلك مؤشر داو جونز الأمريكي، وناسداك، وستاندرد آند بورز 500، ومؤشر A50 (الصين)، ومؤشر هانغ سنغ (هونغ كونغ). تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تزويد المستثمرين بتداول أكثر كفاءة وفعالية عبر جميع الجلسات العالمية من خلال تقليل تكاليف التداول وتوفير وصول أكبر. تمر سوق الأسهم العالمية بتغييرات كبيرة، مع تدفق الكثير من الأموال وعودة الشركات إلى الاكتتاب العام مرة أخرى (طفرة الاكتتاب العام). وهذا يجعل أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ترتفع.

مع ارتفاع تقييمات السوق وزيادة تدفقات رأس المال على مستوى العالم، تعمل هذه التحسينات على تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الرئيسية الناشئة في هذه اللحظة المحورية للأسواق المالية. EBC، وهي وسيط مالي عالمي، موجودة هنا لمساعدة المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص. إنهم يفعلون ذلك باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتقديم وصول منخفض التكلفة وعالي الجودة إلى الأسواق التي يعمل فيها اللاعبون الماليون الكبار (البنوك والمؤسسات). باختصار، تساعد EBC المستثمرين على الحصول على صفقات أفضل والوصول إلى الأسواق الكبرى بتكاليف منخفضة.

السيولة تعزز المؤشرات الرئيسية وسط التعافي العالمي

إن إعادة معايرة أسواق الأسهم العالمية الجارية مدفوعة بعدة عوامل مترابطة: رأس مال جديد يدخل النظام، وعودة نشاط الاكتتاب العام الأولي، وسلسلة من التصحيحات السوقية التي تعيد تنظيم التقييمات. الأسواق الناشئة، التي كانت تعتبر ذات يوم عالية المخاطر بسبب التقلبات، تستفيد الآن من التغييرات التنظيمية الجديدة التي تعزز عائدات المستثمرين، وخاصة في توزيعات الأرباح.

في يونيو/حزيران الماضي، توقع ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي بي سي المالية المحدودة، أن الأسواق المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية سوف تنتعش. وقال باريت في ذلك الوقت: "إن عودة القيمة إلى وضعها الطبيعي تشكل قوة عاتية"، مؤكداً أن الأسواق التي تتعرض لضغوط أصبحت الآن ناضجة لعوائد رأس المال. كما أشار إلى أن الأسواق الناشئة، بدعم من اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بتوزيعات الأرباح، تعمل على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

وقد أكدت الأشهر الماضية هذه التوقعات. فمنذ بداية عام 2024:

. سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة (داو جونز، وناسداك، وستاندرد آند بورز 500) مستويات قياسية جديدة منذ بداية عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات الجديدة وزيادة ثقة المستثمرين.

. تشهد الأسواق الآسيوية، وخاصة في الصين وهونج كونج، أكبر مكاسب لها منذ عقد من الزمان، مما يجعلها محورية للنمو العالمي.

لماذا يعد تعزيز السيولة لدى EBC أمرًا مهمًا

لم يكن تعزيز السيولة لدى EBC ليأتي في وقت أفضل من هذا. فمع بحث المستثمرين في العالم عن أصول مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، عززت EBC قدرتها على تقديم أدنى تكاليف التداول لخمسة مؤشرات أسهم رئيسية، مما يمنح المتداولين ميزة فريدة في السوق.

. فروق أسعار أكثر تضييقًا:

1. مؤشر داو جونز (U30USD): تم تخفيض الفارق إلى 1.00، مما يعكس انخفاضًا يصل إلى 70%.

2. مؤشر S&P 500 (SPXUSD): تم تخفيض الفارق إلى 0.31، مع انخفاضات تصل إلى 64%.

3. مؤشر ناسداك (NASUSD): تم تخفيض الفارق إلى 0.70، مع انخفاضات تصل إلى 85%، وهو التحسن الأكثر أهمية.

4. مؤشر هانغ سنغ (HSIHKD): تم تخفيض الفارق إلى 6.50، مما حقق انخفاضًا يصل إلى 55%.

5. مؤشر China A50 (CNIUSD): تم تخفيض الفارق إلى 6.00، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14%.

. وصول أوسع: سواء كنت تتداول في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية أو الأمريكية، تضمن لك EBC الاستفادة من هذه التحسينات الموفرة للتكاليف، بغض النظر عن المنطقة الزمنية.

إن الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ هذه التخفيضات يضعه بين المؤسسات التي تعمل بنشاط على تبسيط الوصول إلى السوق لمجموعة متنوعة من المستثمرين.

دور الاكتتابات العامة الأولية وتدفقات رأس المال العالمية

لا يتدفق رأس المال العالمي ببساطة إلى الأصول التقليدية. تعمل موجة جديدة من الاكتتابات العامة الأولية على إعادة تشكيل مشهد الاستثمار، مما يوفر فرصًا جديدة للنمو في قطاعات تتراوح من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. تجتذب هذه الاكتتابات العامة الأولية، على الرغم من تركيزها في مناطق رئيسية، اهتمامًا عالميًا، وتجذب رأس المال من المستثمرين الحريصين على الاستفادة من الاتجاهات الجديدة والناشئة.

وقال باريت: "لقد غيرت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة المشهد"، مضيفًا أن صعود الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، على وجه الخصوص، لا يُظهر أي علامات على التباطؤ. ومع تحول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة جديدة من السياسة النقدية - مع إشارة البنوك المركزية إلى انخفاض أسعار الفائدة - يراهن المستثمرون الآن على النمو المستدام في هذه القطاعات المبتكرة.

وبهذا فإن تعزيز السيولة في المؤشرات الرئيسية مثل ناسداك وهانغ سنغ ليس مجرد تدابير تفاعلية ــ بل هو خطوات استراتيجية من جانب مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي للتحضير للموجة التالية من نشاط السوق. ومع تحرك المزيد من رأس المال عبر الحدود، تصبح السيولة ضرورية للتداول الفعّال منخفض التكلفة. وتعمل الفروق المنخفضة والوصول المعزز إلى السوق على جعل هذه المؤشرات أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.

وتأتي هذه التطورات في وقت حيث يُنظَر إلى الأسواق الناشئة على نحو متزايد باعتبارها ركائز أساسية للنمو العالمي، وخاصة مع صراع الاقتصادات المتقدمة مع الضغوط التضخمية والتعافي الاقتصادي البطيء. ويعكس تدفق السيولة إلى المؤشرات الرئيسية ثقة أوسع في مرونة السوق العالمية ووعد استمرار العائدات في الأشهر المقبلة.

الخطوات التالية للمستثمرين: التعامل مع التحول

مع بحث رأس المال العالمي عن النمو، أصبحت السيولة أكثر من مجرد ميزة تقنية - إنها أصل حيوي في عالم حيث الوقت والوصول إلى الأسواق مهمين. قد تحدد هذه الفترة من النشاط المتزايد المرحلة التالية من التمويل العالمي، وهي المرحلة التي ستحدد فيها المرونة والوعي بالسوق والوصول إلى السيولة الفائزين والخاسرين.

تتوافق تحسينات السيولة التي أجرتها مجموعة EBC المالية عبر المؤشرات الرئيسية مع اتجاهات السوق الأوسع وتوفر للمستثمرين الأدوات التي يحتاجون إليها للتعامل مع هذه التغييرات بكفاءة. من خلال خفض التكاليف وضمان الاستقرار في الأسواق الرئيسية، تضع EBC الأساس للمستثمرين لاغتنام الفرص في الأسواق العالمية في المستقبل.

من الأفضل للمستثمرين، وخاصة أولئك الذين يركزون على تقدير الثروة على المدى الطويل، أن يظلوا يقظين. إن تحسينات السيولة التي نشهدها اليوم تضع الأساس لفرص السوق المستقبلية. أولئك الذين يفهمون هذه التحولات ويتصرفون وفقًا لذلك سيجدون أنفسهم في وضع جيد في مشهد مالي عالمي سريع التطور.

###

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدافع شركة EBC عن ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد شركة EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

