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أذن اصطناعية فريدة من نوعها

10/14/2024 11:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مهرجان (+Nauka 0) العلمي في موسكو عن أذن اصطناعية ذات تصميم فريد، قام بتطويرها العلماء في جامعة الهندسة التقنية (MISIS) بموجب منحة مالية قدمتها مؤسسة العلوم الروسية.
ويمكن التعرف على هذا في الابتكار في أحد أقسام جامعة موسكو الحكومية.
والمقصود بالأمر هو صوان الأذن المصنوعة من مواد البوليمر لها بنية فريدة من نوعها، وعلى عكس مدثيلاتها فهي تحتوي على بنية جيرويدية جوفاء، كما هو الحال على أجنحة بعض الفراشات، وهو أمر ضروري للتوزع الأفضل في أنسجة الأوعية الدموية.
وقالت يوليا كراسيلنيكوفا، نائب رئيس الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية: ((في المستقبل ستستخدم هذه التقنيات وغيرها من تقنيات الطباعة الحيوية، بما في ذلك الطابعة الحيوية المغناطيسية، في محطات الفضاء لإنشاء أعضاء بشرية مجوفة)).
وخلافًا لابتكارات أخرى، فإن هذا الابتكار لا يحاكي شكل الأذن السليمة فحسب، بل ويأخذ في الاعتبار الميكانيكا الحيوية لهذا العضو، وتم تحقيق ذلك من خلال دراسة خصائص صوان الأذن التي تعتمد على مواد بوليمر ممزوجة بالخلايا الحية.

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