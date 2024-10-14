70 دولة في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من مُلتقى الصحة العالمي تحت شعار ((استثمر في الصحة))، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، وذلك بمشاركة 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من 70 دولة، و500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه.
ومن ضمن القطاعات المشاركة ((داناهير)) إذ تسعى بتقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية مما يسهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية.
كما تسلط منظومة داناهير الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، لا سيما في تشخيص
ومراقبة الأمراض المعدية، إذ تعد التقنية مبتكرة وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائي الرعاية الصحية (أخصائي الرعاية الصحية) بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد19)، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام، فيما تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى، ومن ثم فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات) حيث تزود أخصائي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.
MENAFN14102024000089011017ID1108778447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.