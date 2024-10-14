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70 دولة في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

10/14/2024 11:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من مُلتقى الصحة العالمي تحت شعار ((استثمر في الصحة))، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، وذلك بمشاركة 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من 70 دولة، و500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه.
ومن ضمن القطاعات المشاركة ((داناهير)) إذ تسعى بتقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية مما يسهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية.
كما تسلط منظومة داناهير الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، لا سيما في تشخيص ومراقبة الأمراض المعدية، إذ تعد التقنية مبتكرة وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائي الرعاية الصحية (أخصائي الرعاية الصحية) بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد19)، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام، فيما تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى، ومن ثم فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات) حيث تزود أخصائي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.

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