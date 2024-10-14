أمير الرياض يعزي رئيس مركز نعجان - جريدة الوطن السعودية

أمير الرياض يعزي رئيس مركز نعجان - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/14/2024 11:20:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لرئيس مركز نعجان، زابن بن معجب العجمي، بوفاة والدته.
وسأل الأمير، فيصل بن بندر، الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
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