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أمير حائل يهنئ مدير مكافحة المخدرات - جريدة الوطن السعودية

10/14/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، مدير مكافحة المخدرات المُعين حديثًا بالمنطقة العميد خالد بن حمد البدر. وهنأ سموه العميد البدر، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومثمنًا الجهود المبذولة من قِبل رجال الأمن لخدمة الوطن، والقضاء على آفة المخدرات التي تشكل تهديدًا لشباب الوطن ومقدراته.

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