أمير حائل يهنئ مدير مكافحة المخدرات - جريدة الوطن السعودية

أمير حائل يهنئ مدير مكافحة المخدرات - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/14/2024 11:20:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، مدير مكافحة المخدرات المُعين حديثًا بالمنطقة العميد خالد بن حمد البدر. وهنأ سموه العميد البدر، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومثمنًا الجهود المبذولة من قِبل رجال الأمن لخدمة الوطن، والقضاء على آفة المخدرات التي تشكل تهديدًا لشباب الوطن ومقدراته.
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