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العبدالكريم نائبا لرئيس الإنتاج بأرامكو - جريدة الوطن السعودية

10/14/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر قرار تعيين المهندس فهد بن محمد العبدالكريم نائبًا تنفيذيًا لرئيس الإنتاج في شركة أرامكو.

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