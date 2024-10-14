العبدالكريم نائبا لرئيس الإنتاج بأرامكو - جريدة الوطن السعودية

العبدالكريم نائبا لرئيس الإنتاج بأرامكو - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/14/2024 11:20:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدر قرار تعيين المهندس فهد بن محمد العبدالكريم نائبًا تنفيذيًا لرئيس الإنتاج في شركة أرامكو.
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