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لجين العتيبي سعودية تقود السفن

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) من قلب الصحراء النجدية إلى أعماق المحيطات، لجين العتيبي تعيد تعريف الدور التقليدي للمرأة السعودية كأول قائدة بحرية سعودية. عشقها للبحر وقيادة السفن جعلاها تتحدى التقاليد، وتخوض في عالم غير مألوف، لتصبح قدوة ملهمة لجيل جديد من النساء الراغبات في دخول مجال النقل البحري.
تحد حقيقي
رغم نشأتها في الرياض، بعيدًا عن البحار فإن لجين العتيبي كرست حياتها للبحر والملاحة البحرية. بعد دراستها الموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، قررت أن تتبع شغفها الحقيقي لتصبح قائدة سفينة بحرية.
ثم التحقت بالأكاديمية البحرية للنقل البحري والتكنولوجيا في الإسكندرية، لتصبح أول فتاة خليجية تتخرج كقائدة يخت محترفة، وهذا الإنجاز فتح لها أبوابًا واسعة في هذا المجال.
تشير لجين إلى أن تجربتها في الأكاديمية البحرية لم تكن مجرد مرحلة تعليمية، بل كانت تحديًا حقيقيًا. البحر مليء بالأسرار كما يقولون، وهو ليس فقط مكانًا للترفيه بل يتطلب القوة والشجاعة لإدارته والسيطرة على تحدياته، مما جعلها أكثر إصرارًا وقوة.
الدورات والشهادات
طورت لجين مهاراتها ليس فقط في القيادة البحرية، بل أيضًا في مجالات أخرى مرتبطة بخدمة العملاء والإدارة، من خلال الحصول على شهادة ((خدمة عملاء 5 نجوم)) من أكاديمية كوت دازور في باريس.
كما حصلت على العديد من الشهادات المرموقة، بما في ذلك شهادة قائد يخت رئيسي، ودورات بحرية معترف بها دوليًا من IYT، إضافة إلى عضويتها في نقابة الضباط البحريين ومصر.
مع شغفها الواضح بالبحر، تطمح لجين إلى قيادة يختها الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وتجوب به العالم. كما تتطلع للعمل مع شركات نقل بحرية في الإمارات مطلع العام القادم، وتسعى لتطوير مسيرتها المهنية في إدارة العمليات البحرية والخدمات اللوجستية لتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتؤكد لجين أهمية الاستفادة من قدرات الفتيات السعوديات في هذا المجال الفريد، مشيرة إلى أن برامج مثل برامج تدريب الضباط البحريين كان لها تأثير عميق في تحقيق حلمها كضابط بحري.
المرأة شجاعة
لجين تدرك أن المجال البحري مليء بالتحديات، وتعتبر قيادتها للسفن تجربة تحتاج إلى شجاعة وقوة، لكنها تؤمن أن المرأة قادرة على النجاح في جميع المجالات، بما في ذلك قيادة السفن البحرية.
تظل لجين العتيبي نموذجًا للمرأة السعودية الطموحة التي تجاوزت التحديات وحققت نجاحات غير مسبوقة في مجال يعتبر حكرًا على الرجال. مع استعدادها لبدء مسيرتها المهنية كقائدة بحرية محترفة، يتوقع أن تسهم لجين في تمكين الجيل القادم من الفتيات السعوديات وتحقيق مزيد من الإنجازات في عالم البحار.

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