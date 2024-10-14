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أيام صعبة تحتاج توحيد الكلمة والصف

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) في أيام تتسم بالانقسامات والمواجهات بين أفراد أمتنا، خاصة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عبارة ((هذه الأيام ليست مثل الأيام التي سبقتها؛ إذا فقدناها، فسوف نفقد ما يأتي بعدها)) بمثابة تذكير قوي بالحاجة الملحة إلى الاتحاد تضامنًا مع أولئك الذين يعيشون المعاناة تحت وطأة القتل والتدمير الهمجي لممتلكاتهم. إن هذا النداء من أجل الوحدة لا يسلط الضوء على أهمية اللحظة الحالية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الآثار المترتبة على أفعالنا اليوم بالنسبة للمستقبل. ولكي نقدر هذا التأكيد بشكل كامل، يجب علينا أن نتعمق أكثر في عواقب التقاعس عن تقديم الدعم، بل وضرورة الوقوف خلف سردية موحدة تشمل الجميع في سعينا لتحقيق العدالة.وهنا يتعين علينا الإشارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي سير طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
يعلمنا التاريخ أن فترات الحروب غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر والخسائر للمدنيين خاصة، وعندما يعاني الناس من الاعتداءات الهمجية، والظلم، والتهميش ، فإن معاناتهم تمتد إلى ما هو أبعد من ظروفهم المباشرة، مما يخلق تموجات تؤثر سلبا على السلم والأمن والتقدم، فطالما أن هنالك منطقة تشتعل لا بد أن تتأثر بقية المناطق بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
إن التقاعس عن العمل في مواجهة مثل هذه المعاناة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وإذا فشلنا في معالجة هذه المظالم، فإننا لا نخاطر باستمرار المعاناة فحسب، بل نخاطر أيضًا بتآكل الإنسانية بداخلنا، فإن غض الطرف عن صرخات الاستغاثة يعزز الاستياء وانعدام الثقة بين الناس، سيصبح الحال: ((إن وقعت لن يتحرك أحد لنجدتي)).
علاوة على ذلك، فإن السلام الذي يتحقق دون عدالة هو سلام هش ومؤقت، نعم قد يبدو الأمر هادئًا على السطح، لكنه مبني على توترات ومظالم لم يتم حلها، ومن الممكن أن يتحطم مثل هذا السلام بسهولة بسبب القضايا الأساسية التي تظل دون معالجة، ما سيؤدي إلى اضطرابات وصراعات متواترة. لقد أظهر التاريخ أن السلام السطحي غالبًا ما يفسح المجال لانقسامات أعمق، ما يؤدي إلى دورات من العنف واليأس.
يمكن لوحدة الرؤى والسردية أن تضخم الأصوات التي يتم إسكاتها والتعتيم عليها من قبل وسائل إعلام الغرب المنحاز بشكل وقح وغير مبال بسلبية ارتدادات أفعاله على جمهوره المحلي قبل العالمي، ما يحول الجهود الفردية إلى جماعية من أجل التغيير في الوجدان العالمي للضغط لإصدار قرارات في صالح الضحايا. عندما يجتمع الأفراد معًا لمناصرة أولئك الذين يعانون، فإنهم يخلقون قوة قوية قادرة على تحدي الوضع الراهن، كما يرسل هذا التضامن رسالة واضحة: نحن نرفض تجاهل روايات الشعب المقهور والمحتل. ومن خلال وقوفنا معهم، فإننا نؤكد على صحة تجاربهم الأليمة والمتواصلة من عقود عدة؛ نضخّم نداءاتهم من أجل العدالة إن كنا نسعى للسلام، لكن لنتذكر أنه في حين يسعى الكثير إلى السلام، يجب أن ندرك أن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن أن يتحقق دون عدالة؛ فمن دون معالجة الأسباب الجذرية للمعاناة - الاحتلال والقتل والتهجير- سيظل أي سلام نحققه هشًا.
عند الدفاع عن أولئك الذين يعانون، من الضروري تطوير سردية مشتركة يتردد صداها في مختلف المجتمعات، كما يجب أن تظهر هذه السردية الفريدة المعاناة الطويلة والمستمرة التي يواجهها الشعب المحتل والمهجر مع التأكيد على إنسانيتنا ووحدتنا المشتركة، فمن خلال تأطير هذه القضايا ضمن سياق أوسع للعدالة والإنسانية، فإننا نعزز التعاطف والتفاهم ونرسل من خلالها رسالة أقوى للعالم.
علينا أن نذكّر أنفسنا أن الظلم الذي يواجهه جزء من أمتنا يؤثر فينا جميعًا في نهاية المطاف، وعليه يمكن لهذه السردية المشتركة أن تكون بمثابة أساس للتضامن، ما يمكننا من بناء الجسور مع العالم من حولنا في سعينا لتحقيق العدالة.
إن الأيام التي نمر بها حاليًا -والتي تتسم بالصراعات والألم والسعي لتحقيق العدالة- هي أيام محورية. فهي ليست مجرد حوادث معزولة بل هي لحظات حاسمة تحدد مستقبلنا الجماعي، وإذا فقدنا فرصة الدفاع عن أولئك الذين يعانون، فإننا نخاطر بفقدان الرؤية لأمة أكثر شمولًا، إن كل عمل تضامني تأييدي يتم اتخاذه اليوم يساهم في اقترابنا من تحقيق العدالة المسلوبة.
ولكي نتبنى التزامنا المشترك بالعدالة، يجب أن ندرك أن السعي لتحقيق العدالة ليس مجرد ضرورة أخلاقية بل ضرورة عملية لتحقيق السلام الدائم، فالعدالة تخلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها الجميع، وتفكك الظروف التي تولد صراعات جديدة.
من خلال الوقوف في وحدة مع أولئك الذين يعانون نظهر أننا نصدق وندعم رواياتهم ونؤمن بمستقبل أفضل للجميع، فالأيام التي نعيشها الآن -كما سبق وذكرت- تختلف بالفعل عن الأيام السابقة؛ دعونا نضمن أنها تمهد الطريق لغدٍ يعكس التزامنا المشترك بالعدالة والوحدة، فالسلام الحقيقي لا يمكن أن يزدهر إلا على أساس العدالة، ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نبني هذا الأساس معًا.
بالنهاية، يجب أن نتذكر ونحن ندافع عن المظلومين، أن سعينا لتحقيق العدالة أمر ضروري لفتح الطريق لسلام مستدام وهادف للأجيال القادمة، لذا دعونا لا نكتفي بالسعي إلى السلام فحسب، بل نسعى جاهدين من أجل فهم أعمق للعدالة، مدركين أنه من خلال السعي لإعادة الحق المسلوب يمكننا أن نأمل في خلق عالم لا يكون فيه السلام مجرد حلم، بل حقيقة واقعة للجميع.

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