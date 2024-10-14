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329 شبهة تستر تجاري مضبوطة في 3 أشهر

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت وزارة التجارة جهودها في مكافحة التستر التجاري، حيث نفذت 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث، نتج عنها ضبط 329 شبهة تستر، و94 مخالفة لقواعد السوق، في وقت استقبلت الوزارة 159 ألف بلاغ، وأصدرت غرامات مالية عن لجنة مخالفات التستر بـ 8 ملايين.
4 مخالفات
كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثالث من العام الحالي 4 مخالفات ممثلة في: عدم وجود تراخيص تشغيلية نشطة، وعدم وجود وسائل دفع إلكتروني، ومخالفات أنظمة العمل والإقامة، والإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية، واستهداف الجولات الرقابية 9548 مؤسسة، و1285 شركة، وإحالة 287 مخالفة إلى لجنة النظر، وبلغ إجمالي البلاغات عن حالات اشتباه تستر 979 بلاغا، وتنفيذ 341.611 زيارة لمكافحة الغش التجاري، وبلغ إجمالي المضبوطات 9.9 ملايين من مضبوطات الغش التجاري.
الأكثر بلاغات
تصدرت المتاجر الإلكترونية الأكثر بلاغات في التستر والغش التجاري، حيث بلغ إجمالي البلاغات 51.987 ألف بلاغ، وحلت خلافات تعاقدية مرتبطة بأنظمة حماية المستهلك ثانيا بـ16.857 بلاغا، وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع ثالثا بـ9119 بلاغا، والغش التجاري رابعا بـ8960 بلاغا، وعدم استقبال السلعة أو توفير الصيانة خامسا بـ6446 بلاغا، وعدم قبول السلعة في الضمان سادسا بـ6225 بلاغا، ووسائل الدفع الإلكترونية سابعا بـ6215 بلاغا، وعيوب التصنيع ثامنا بـ4917 بلاغا.
9 ضبطيات
تمثلت أبرز الضبطيات الميدانية لمكافحة التستر والغش التجاري في: ضبطية لمعمل غير مرخص بحائل لمنتجات فاسدة، وضبطية لمستودع غير مرخص بالشرقية لإطارات منتهية الصلاحية، وجولة رقابية لأسواق الذهب والمجوهرات بمختلف مناطق المملكة، وجولة رقابية على عروض المستلزمات الدراسية، وضبطية لمستودع غير مرخص بالرياض لتخزين مواد عطارة وأعشاب مجهولة المصدر، وضبطية لمعمل غير مرخص بتبوك لتصنيع مواد بلاستيك، وضبطية لمستودع بالرياض للغش في منتجات الإنارة، وجولة رقابية على التخفيضات والمسابقات التجارية، وحملة رقابية لمكافحة التستر أطاحت بمخالفين عدة.
329 شبهة تستر في 90 يوما
10 آلاف جولة رقابية لمكافحة التستر
159 ألفا البلاغات المستقبلة
8 ملايين الغرامات الصادرة
979 بلاغا في حالات اشتباه تستر
447 قضية غش تجاري أحيلت للنيابة
9 ضبطيات ميدانية لمكافحة التستر والغش التجاري
أكثر الأنشطة بلاغات:
المتاجر الإلكترونية: 51.9 ألف بلاغ
خلافات تعاقدية: 16.8 ألف بلاغ
عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع: 9119 بلاغا
الغش التجاري: 8969 بلاغا
عدم استقبال السلعة أو توفير الصيانة: 6446 بلاغا
عدم قبول السلعة في الضمان: 6225 بلاغا
وسائل الدفع الإلكترونية: 6215 بلاغا
عيوب تصنيع: 4917 بلاغا

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