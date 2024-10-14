48 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة على 4 فترات

(MENAFN
- Al Watan)
تستقبل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي يوميا قرابة 48 ألف مستفيد من معتمرين وزوار من جنسيات مختلفة، يتم التعامل معهم بـ11 لغة من قِبل المنظمين، بالإضافة إلى توزيع فترات دخول الروضة على 4 فترات بين الرجال والنساء، ويتم تيسير الأفواج إليها عبر مسارات مخصصة مع مسارات مخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 10 ملايين زائر
وكشفت أرقام وزارة الحج والعمرة أن عدد زوار الروضة الشريفة وصل إلى أكثر من 10 ملايين زائر منذ بداية 2024، متجاوزا أعداد العام الماضي بـ26 %، بينما تصل أعداد المستفيدين باليوم الواحد 48 ألف زائر موزعا على أربع فترات، للرجال فترتان وللنساء فترتان، حيث يصل عدد الفوج الواحد بكل فترة أكثر من 12 ألف زائر، وتستغرق مدة الانتظار قرابة 20 دقيقة، بينما يمنح للزائر 10 دقائق للصلاة والبقاء في الروضة الشريفة بحسب الترتيب والتنظيم والآلية المتبعة في إدخال الزوار إلى الروضة، وتفويجهم بعد تنفيذ آلية الفحص والكشف على الحجوزات عبر آلية إلكترونية.
إلى ذلك، أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ضرورة التزام المعتمرين والقاصدين بالأنظمة المتبعة في الحرمين الشريفين، معتبرة ذلك واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا ورسالة عالمية وحضارية وإنسانية.
وأهابت الرئاسة بالمعتمرين والزائرين والمصلين الالتزام بآداب الحرمين، وتعظيم روحانية المكان، ومراعاة الأنظمة والإجراءات، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية.
كما دعت إلى التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة، وتحقيق الأجواء الروحانية والإيمانية، وتعزيز قيم التآلف والتراحم بين الجميع.
مراعاة الأنظمة والإجراءات خدمات المواعيد
حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، بالإضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد ببوابات ذكية.
وكشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل الآلية الجديدة لتفويج الروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق ((نسك)).
ويهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، وتشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق ((نسك))، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.
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