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48 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة على 4 فترات

10/14/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تستقبل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي يوميا قرابة 48 ألف مستفيد من معتمرين وزوار من جنسيات مختلفة، يتم التعامل معهم بـ11 لغة من قِبل المنظمين، بالإضافة إلى توزيع فترات دخول الروضة على 4 فترات بين الرجال والنساء، ويتم تيسير الأفواج إليها عبر مسارات مخصصة مع مسارات مخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
10 ملايين زائر
وكشفت أرقام وزارة الحج والعمرة أن عدد زوار الروضة الشريفة وصل إلى أكثر من 10 ملايين زائر منذ بداية 2024، متجاوزا أعداد العام الماضي بـ26 %، بينما تصل أعداد المستفيدين باليوم الواحد 48 ألف زائر موزعا على أربع فترات، للرجال فترتان وللنساء فترتان، حيث يصل عدد الفوج الواحد بكل فترة أكثر من 12 ألف زائر، وتستغرق مدة الانتظار قرابة 20 دقيقة، بينما يمنح للزائر 10 دقائق للصلاة والبقاء في الروضة الشريفة بحسب الترتيب والتنظيم والآلية المتبعة في إدخال الزوار إلى الروضة، وتفويجهم بعد تنفيذ آلية الفحص والكشف على الحجوزات عبر آلية إلكترونية.
إلى ذلك، أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ضرورة التزام المعتمرين والقاصدين بالأنظمة المتبعة في الحرمين الشريفين، معتبرة ذلك واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا ورسالة عالمية وحضارية وإنسانية.
وأهابت الرئاسة بالمعتمرين والزائرين والمصلين الالتزام بآداب الحرمين، وتعظيم روحانية المكان، ومراعاة الأنظمة والإجراءات، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية.
كما دعت إلى التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة، وتحقيق الأجواء الروحانية والإيمانية، وتعزيز قيم التآلف والتراحم بين الجميع.
مراعاة الأنظمة والإجراءات
خدمات المواعيد
حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، بالإضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد ببوابات ذكية.
وكشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل الآلية الجديدة لتفويج الروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق ((نسك)).
ويهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، وتشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق ((نسك))، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.

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