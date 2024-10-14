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طائرة تثير التوتر في النصر

10/14/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر عن توتر داخل إدارة النصر قبل استئناف دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف الدولي، مبينة أن إدارة النادي قررت توفير طائرة خاصة من أجل إعادة المدافع الإسباني إيميريك لابورت إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده، لكن مسؤولي العالمي رفضوا في الوقت نفسه طلبا مماثلا يقضي بتوفير طائرة خاصة من أجل الحارس البرازيلي بينتو بسبب ارتفاع التكلفة بشكل كبير، على الرغم من إصرار المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على توفير طائرة خاصة لـ((بينتو)) من أجل لحاقه بالتدريب الأخير، الخميس المقبل، قبل مواجهة الشباب في اليوم التالي.
وأوضحت الإدارة النصراوية أن تكلفة توفير طائرة خاصة من أجل بينتو تقدر بنحو 751 ألف ريال (200 ألف دولار)، بينما بلغت قيمة نقل لابورت ما يقارب 188 ألف ريال (50 ألف دولار).

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