طائرة تثير التوتر في النصر

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر عن توتر داخل إدارة النصر قبل استئناف دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف الدولي، مبينة أن إدارة النادي قررت توفير طائرة خاصة من أجل إعادة المدافع الإسباني إيميريك لابورت إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب
بلاده، لكن مسؤولي العالمي رفضوا في الوقت نفسه طلبا مماثلا يقضي بتوفير طائرة خاصة من أجل الحارس البرازيلي بينتو بسبب ارتفاع التكلفة بشكل كبير، على الرغم من إصرار المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على توفير طائرة خاصة لـ((بينتو)) من أجل لحاقه بالتدريب الأخير، الخميس المقبل، قبل مواجهة الشباب في اليوم التالي.
وأوضحت الإدارة النصراوية أن تكلفة توفير طائرة خاصة من أجل بينتو تقدر بنحو 751 ألف ريال (200 ألف دولار)، بينما بلغت قيمة نقل لابورت ما يقارب 188 ألف ريال (50 ألف دولار).
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