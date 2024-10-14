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125 طائرة حربية صينية لتحذير تايوان

10/14/2024 11:19:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استخدمت الصين 125 طائرة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات ((لياونينغ)) والسفن، في مناورات عسكرية واسعة النطاق تحيط بتايوان وجزرها الخارجية، محاكاة لإغلاق الموانئ الرئيسية في خطوة تؤكد الوضع المتوتر في مضيق تايوان، بحسب مسؤولين.
التدريبات العسكرية
أوضحت الصين أن هذا الإجراء (التدريبات العسكرية) جاء لمعاقبة رئيسة تايوان لرفضها مطالبة بكين بالسيادة على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وتأتي التدريبات بعد أربعة أيام من احتفال تايوان بتأسيس حكومتها في يومها الوطني، عندما قال الرئيس التايواني لاي تشينج تي، في خطاب، إن الصين ليس لها الحق في تمثيل تايوان، وأعلن التزامه بـ((مقاومة الضم أو التعدي)).
وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان: ((هذا عقاب حاسم على فبركة لاي تشينغ تي المستمرة للهراء حول استقلال تايوان)).
وبينما أفادت وزارة الدفاع الوطني التايوانية بأن 90 طائرة، بما في ذلك طائرات حربية ومروحيات وطائرات دون طيار، تم رصدها داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، أوضحت أن حركة الشحن كانت تعمل بشكل طبيعي.
مقاومة تايوان
لكن تايوان ظلت متحدية، حيث قال جوزيف وو، الأمين العام لمجلس الأمن التايواني، في منتدى عقد في تايبيه، عاصمة تايوان: ((جيشنا سوف يتعامل بكل تأكيد مع التهديد الذي تشكله الصين على النحو اللائق، لأن تهديد الدول الأخرى باستخدام القوة ينتهك الروح الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية)).
ودعا المكتب الرئاسي التايواني الصين أيضًا إلى ((التوقف عن الاستفزازات العسكرية التي تقوض السلام والاستقرار الإقليميين، والتوقف عن تهديد الديمقراطية والحرية في تايوان)).
وقد أظهرت خريطة بثتها هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية الرسمية ست كتل كبيرة تحيط بتايوان، تشير إلى أماكن إجراء التدريبات العسكرية، إلى جانب دوائر مرسومة حول الجزر النائية في تايوان.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المناطق الست ركزت على مواقع إستراتيجية رئيسية حول الجزيرة وعلى

عملية متكاملة
نشرت الصين حاملة الطائرات ((لياونينغ)) للتدريبات، وأظهرت كاميرات المراقبة طائرة مقاتلة من طراز ((جيه-15)) تقلع من على سطح حاملة الطائرات.
وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، الكابتن الكبير لي شي، إن التدريبات اكتملت بنجاح.
وأوضح أن القوات البحرية والقوات الجوية وسلاح الصواريخ تم حشدها جميعًا للتدريبات، التي كانت عملية متكاملة. وأضاف شي في بيان على قناة الإعلام العامة للخدمة: ((هذا تحذير كبير لأولئك الذين يدعمون استقلال تايوان، ودلالة على تصميمنا على حماية سيادتنا الوطنية)).

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