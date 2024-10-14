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الأزهـر مهـاجمـا أمريكـا: لـــم تتفق إلا على دعم ((الصهيونية))

10/14/2024 8:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الأزهر‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الحزبين‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والجمهوري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬فإنهما‭ ‬يتفقان‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬وغير‭ ‬المحدود‭ ‬‮«‬للصهيونية‮»‬‭ ‬والتزام‭ ‬الوقوف‭ ‬خلفه‭ ‬‮«‬زورا‭ ‬وكذبا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬رئيس‭ ‬شبكة‭ ‬حلول‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جيفري‭ ‬ساكس،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬تفسير‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭.‬

وأضاف‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬سخّر‭ ‬كل‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬يدِين‭ ‬بالولاء‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ويسمح‭ ‬لها‭ ‬بأن‭ ‬تفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تريده‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬إنسانية‭ ‬أو‭ ‬موانع‭ ‬أخلاقية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الطيب‮»‬‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المعاصرة‭ ‬كيفية‭ ‬تمرير‭ ‬صوت‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ ‬والفلاسفة‭ ‬والحكماء‭ ‬إلى‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬العالمي‭ ‬العابثين‭ ‬بالإنسانية،‭ ‬ويقودون‭ ‬العالم‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬والعنف‭ ‬والكراهية‭ ‬والفوضى،‭ ‬ويعبثون‭ ‬بأرواح‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والرجال‭.‬

وأضاف‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭: ‬‮«‬أتعجب‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬قوة‭ ‬تستطيع‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مخططات‭ ‬صهيونية‭ ‬شريرة‭ ‬تستهدف‭ ‬قتل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬واتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراعات‭ ‬وتحويل‭ ‬المنطقة‭ ‬بل‭ ‬العالم‭ ‬بأكمله‭ ‬إلى‭ ‬بؤرة‭ ‬مشتعلة‭ ‬للحروب‭ ‬والصراعات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جيفري‭ ‬ساكس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬بدَّ‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الأصوات‭ ‬المنصفة‭ ‬والحكيمة‭ ‬للفلاسفة‭ ‬وعلماء‭ ‬الدين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والوقوف‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومطالبتها‭ ‬بوقف‭ ‬تصدير‭ ‬أسلحتها‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬للدعم‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬ساكس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بل‭ ‬يأتي‭ ‬متناقضًا‭ ‬معه‭ ‬بالكلية؛‭ ‬فالشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬لديه‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬صحيحة،‭ ‬ويريد‭ ‬وقف‭ ‬العدوان،‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭.‬

وأكد‭ ‬جيفري‭ ‬ساكس‭ ‬أن‭ ‬التطرف‭ ‬الديني‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬درجاته‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بوضع‭ ‬هالة‭ ‬من‭ ‬القدسية‭ ‬حول‭ ‬العدوان‭ ‬والمطالبة‭ ‬بضرورة‭ ‬استمراره،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬النصوص‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الغزو‭ ‬والتدمير‭ ‬وقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرجال‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬شبكة‭ ‬حلول‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬سلامًا،‭ ‬ولا‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬سلمية،‭ ‬ولا‭ ‬تحترم‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولتهم‭ ‬المستقلة،‭ ‬وأن‭ ‬المستوطنين‭ ‬لا‭ ‬يصدقون‭ ‬شيئًا‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬يقدّم‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الصهيونية‭ ‬التي‭ ‬تصور‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المسؤولون‭ ‬الصهاينة‭ ‬بالحق‭ ‬والصواب‭.‬

وشدد‭ ‬جيفري‭ ‬ساكس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬مواصلة‭ ‬العدوان‭ ‬يومًا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولو‭ ‬أشارت‭ ‬إليها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتوقف‭ ‬لتوقفت،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬رئيسا‭ ‬أمريكيا‭ ‬يريد‭ ‬حقا‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

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