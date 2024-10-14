جميرا خليج البحرين يستضيف نخبة من أهم منظّمي حفلات الزفاف في الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التزامه بتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة بارزة ومفضّلة لإقامة حفلات الزفاف، رتّب جميرا خليج البحرين مؤخرًا رحلة تعريفيّة لـ20 من أهم منظّمي حفلات الزفاف في مومباي ونيودلهي وحيدر آباد. نُظّمت الرحلة بالتعاون مع شركة طيران الخليج وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وسلطت الضوء على مزايا المنتجع الفاخر، كما أرست جسورًا للتواصل بين السادة ضيوف المنتجع والشركاء ومزودي الخدمات في المملكة.
شملت الرحلة فعالية متكاملة للتواصل وبناء علاقات الأعمال بين المؤسسات، والتي تضمنت استعراض أماكن وقاعات الزفاف الفاخرة والمتنوعة والخدمات ذات الصلة في جميرا خليج البحرين، بالإضافة إلى عروض تقديميّة من أهم الشركاء، بما في ذلك هيئة البحرين للسياحة والمعارض وحلبة البحرين الدوليّة وشركة طيران الخليج وصادرات البحرين وغيرها. كما تعرّف السادة الضيوف على شركات إدارة الوجهات ومزودي الخدمات المختلفة في البحرين، حيث استكشفوا الخيارات المتعددة المتاحة للوجستيات حفلات الزفاف، وخدمات تموين الطعام، وخدمات تقنيات الصوت والفيديو، وتصميم المنصات، وغيرها من الخدمات الأساسيّة.
وبهذه المناسبة قالت هالة صبري البوص، مدير قسم المبيعات والتسويق في جميرا خليج البحرين: «نحن نحرص على أن نقدم لضيوفنا من منظّمي حفلات الزفاف في الهند دعمًا متكاملًا وخدمات شاملة تحت سقف واحد، إذ نسعى جاهدين للارتقاء بتجربة تنظيم حفلات الزفاف وتيسير جميع العمليات ذات الصلة وتبسيط كل الخطوات. ويعكس نهجنا الشامل التزامنا بترسيخ مكانة البحرين كوجهة أولى لحفلات الزفاف، حيث يشكّل جميرا خليج البحرين المكان الأمثل لتنظيم احتفالات فاخرة وأعراس فخمة لا تُنسى».
تدعم هذه المبادرة جهود مملكة البحرين الدؤوبة للاستفادة من الصيحة السائدة لإقامة حفلات الزفاف في وجهات متميّزة، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز قطاع السياحة والسفر ودفع عجلة الاقتصاد المحلي بما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030. ويتم تسهيل ترتيبات الزفاف عبر خدمات مختلفة مثل التأشيرات المجانيّة وخدمات الاستقبال والترحيب والتخليص الجمركي وخيارات الإعفاء من الرسوم.
هذا ويوفر جميرا خليج البحرين مجموعة واسعة من الأماكن الخلّابة لإقامة الاحتفالات، بما في ذلك أماكن خارجيّة ذات إطلالات ساحرة وسط الحدائق الوارفة، وشبه جزيرة خاصة، إلى جانب القاعات الداخليّة الأنيقة. وحتى اليوم، استضاف المنتجع العديد من حفلات الزفاف الهنديّة، كما يتمتع بجميع التجهيزات والاستعدادات لاستضافة المزيد، مما يعزّز مكانته العالميّة الرائدة كوجهة مفضّلة لحفلات الزفاف الفاخرة من شتّى بلدان العالم.
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