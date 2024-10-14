جميرا خليج البحرين يستضيف نخبة من أهم منظّمي حفلات الزفاف في الهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شملت‭ ‬الرحلة‭ ‬فعالية‭ ‬متكاملة‭ ‬للتواصل‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬استعراض‭ ‬أماكن‭ ‬وقاعات‭ ‬الزفاف‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬والخدمات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬تقديميّة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الشركاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدوليّة‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬تعرّف‭ ‬السادة‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬ومزودي‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استكشفوا‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعددة‭ ‬المتاحة‭ ‬للوجستيات‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف،‭ ‬وخدمات‭ ‬تموين‭ ‬الطعام،‭ ‬وخدمات‭ ‬تقنيات‭ ‬الصوت‭ ‬والفيديو،‭ ‬وتصميم‭ ‬المنصات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسيّة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬هالة‭ ‬صبري‭ ‬البوص،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬المبيعات‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬لضيوفنا‭ ‬من‭ ‬منظّمي‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬دعمًا‭ ‬متكاملًا‭ ‬وخدمات‭ ‬شاملة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬تنظيم‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬وتيسير‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وتبسيط‭ ‬كل‭ ‬الخطوات‭. ‬ويعكس‭ ‬نهجنا‭ ‬الشامل‭ ‬التزامنا‭ ‬بترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬أولى‭ ‬لحفلات‭ ‬الزفاف،‭ ‬حيث‭ ‬يشكّل‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬المكان‭ ‬الأمثل‭ ‬لتنظيم‭ ‬احتفالات‭ ‬فاخرة‭ ‬وأعراس‭ ‬فخمة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‮»‬‭.‬

تدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدؤوبة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الصيحة‭ ‬السائدة‭ ‬لإقامة‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬متميّزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬2030‭. ‬ويتم‭ ‬تسهيل‭ ‬ترتيبات‭ ‬الزفاف‭ ‬عبر‭ ‬خدمات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬التأشيرات‭ ‬المجانيّة‭ ‬وخدمات‭ ‬الاستقبال‭ ‬والترحيب‭ ‬والتخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬وخيارات‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭.‬‮

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هذا‭ ‬ويوفر‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬الخلّابة‭ ‬لإقامة‭ ‬الاحتفالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أماكن‭ ‬خارجيّة‭ ‬ذات‭ ‬إطلالات‭ ‬ساحرة‭ ‬وسط‭ ‬الحدائق‭ ‬الوارفة،‭ ‬وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬خاصة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القاعات‭ ‬الداخليّة‭ ‬الأنيقة‭. ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬استضاف‭ ‬المنتجع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬الهنديّة،‭ ‬كما‭ ‬يتمتع‭ ‬بجميع‭ ‬التجهيزات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬المزيد،‭ ‬مما‭ ‬يعزّز‭ ‬مكانته‭ ‬العالميّة‭ ‬الرائدة‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضّلة‭ ‬لحفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬الفاخرة‭ ‬من‭ ‬شتّى‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭. ‬