الدكتورة مريم فدا: الفحوصات الجينية ضرورة لمن لديهم تاريخ عائلي للسرطانات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬فدا‭ ‬استشاري‭ ‬الجينات‭ ‬والوراثة‭ ‬وتحليل‭ ‬جينات‭ ‬الأجنة‭ ‬قبل‭ ‬الغرس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تذكير‭ ‬الإناث‭ ‬بالقيام‭ ‬بالفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للثدي‭ ‬والفحوصات‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬كالماموجرام‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذاك‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬بالمرض‭. ‬كما‭ ‬ننصح‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بالقيام‭ ‬بالفحوصات‭ ‬الجينية‭.‬

مبينة‭ ‬أن‭ ‬السرطان‭ ‬مرض‭ ‬جيني‭ ‬و10 % ‭ ‬تقريباً‭ ‬منه‭ ‬وراثية‭ ‬أي‭ ‬يتم‭ ‬وراثتها‭ ‬من‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬الأب‭. ‬

وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬أن‭ ‬الفحص‭ ‬الجيني‭ ‬يتم‭ ‬بأخذ‭ ‬عينة‭ ‬دم‭ ‬من‭ ‬المريضة‭ ‬لمعرفة‭ ‬نوع‭ ‬الطفرة‭ ‬الجينية‭ ‬المسببة‭ ‬للسرطان‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انقسام‭ ‬الخلايا‭ ‬وتكون‭ ‬الورم‭. ‬اكتشاف‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تكونه‭ ‬وعلاج‭ ‬المرض‭ ‬مبكراً‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭. ‬لذلك‭ ‬ننصح‭ ‬دائماً‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬بالسرطان‭ ‬القيام‭ ‬بالفحص‭ ‬الجيني‭ ‬خصوصاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المصابون‭ ‬أقارب‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

هناك‭ ‬عدة‭ ‬جينات‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬انقسام‭ ‬الخلايا‭ ‬وتكون‭ ‬الورم‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بها‭ ‬طفرات‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭. ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الجينات‭ ‬ BRCA 1،‭ ‬ BRCA 2،‭ ‬ PALB 2‭ ‬وغيرها‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الإناث،‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬الفحص‭ ‬الجيني‭ ‬أن‭ ‬المريضة‭ ‬حاملة‭ ‬لطفرة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الجينات،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الطفرات‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والمبايض‭ ‬وكذلك‭ ‬البنكرياس‭ ‬والقولون‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الذكور،‭ ‬فهذه‭ ‬الطفرات‭ ‬الجينية‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بـ1 % ‭ ‬وكذلك‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات‭ ‬والبنكرياس‭ ‬والقولون‭. ‬لذا‭ ‬ننصح‭ ‬الذكور‭ ‬كذلك‭ ‬بالقيام‭ ‬بالفحص‭ ‬الجيني‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬أقارب‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بالسرطان‭.‬

نسبة‭ ‬وراثة‭ ‬الطفرة‭ ‬السرطانية‭ ‬50 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جين‭ (‬من‭ ‬الأم‭ ‬والأب‭). ‬عادة‭ ‬مريض‭ ‬السرطان‭ ‬لديه‭ ‬جين‭ ‬سليم‭ ‬والآخر‭ ‬به‭ ‬الطفرة‭ ‬فإما‭ ‬يورِث‭ ‬الجين‭ ‬السليم‭ ‬لأبنائه‭ ‬أو‭ ‬الجين‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الطفرة‭ ‬السرطانية‭. ‬لذلك‭ ‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬المريض‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الأبناء‭ ‬والأشقاء‭ ‬القيام‭ ‬بالفحص‭ ‬الجيني‭ ‬لمعرفة‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬ورثوا‭ ‬ذات‭ ‬الطفرة‭. ‬إن‭ ‬تم‭ ‬وراثتها‭ ‬فنقوم‭ ‬بمتابعة‭ ‬المريض‭ ‬أو‭ ‬المريضة‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬لاستئصال‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬بدايته‭ ‬لتصل‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬إلى‭ ‬100 % ‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬نصحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬لتجنب‭ ‬إنجاب‭ ‬طفل‭ ‬يحمل‭ ‬هذه‭ ‬الطفرة‭ ‬السرطانية،‭ ‬بضرورة‭ ‬تحليل‭ ‬جينات‭ ‬الأجنة‭ ‬قبل‭ ‬الغرس‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬أطفال‭ ‬الأنابيب،‭ ‬لتجنب‭ ‬إنجاب‭ ‬طفل‭ ‬يحمل‭ ‬هذه‭ ‬الطفرة‭ ‬السرطانية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬الأم‭ ‬الأدوية‭ ‬المحفزة‭ ‬للمبايض‭. ‬بعد‭ ‬سحب‭ ‬البويضات‭ ‬يتم‭ ‬تلقيحها‭ ‬بالحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬للزوج‭. ‬عند‭ ‬تكون‭ ‬الأجنة،‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬خزعة‭ ‬من‭ ‬الأجنة‭ ‬وتحليلها‭ ‬لمعرفة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأجنة‭ ‬سليمة‭ ‬ليتم‭ ‬بعدها‭ ‬زراعتها‭ ‬في‭ ‬الأم‭ ‬لتنجب‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬طفل‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬هذه‭ ‬الطفرة‭ ‬السرطانية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مستقبلات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭. ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬أخذ‭ ‬خزعة‭ ‬من‭ ‬الورم‭ ‬هو‭ ‬لمعرفة‭ ‬نوع‭ ‬المستقبلات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬ليتم‭ ‬تحديد‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه‭. ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬مستقبلات‭ ‬يتم‭ ‬فحص‭ ‬وجودها‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وهي‭:‬

مستقبل‭ ‬الاستروجين‭ (‬ ER ‭)‬،‭ ‬مستقبل‭ ‬البروجسترون‭ (‬ PR ‭)‬،‭ ‬ومستقبل‭ ‬عامل‭ ‬نمو‭ ‬البشرة‭ ‬البشري‭ ‬الثاني‭ (‬ HER 2‭). ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الخلايا‭ ‬إيجابية‭ ‬لمستقبل‭ ‬الاستروجين‭ (‬أي‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬هذا‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬خلايا‭ ‬الورم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فحصها‭ ‬من‭ ‬الخزعة‭) ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انقسام‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬لذا‭ ‬سيتم‭ ‬إعطاء‭ ‬المريضة‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬كدواء‭ ‬التاموكسيفين‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭ ‬من‭ ‬تحفيز‭ ‬الخلايا‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭.‬

أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الخلايا‭ ‬إيجابية‭ ‬لمستقبل‭ ‬ HER 2‭ ‬فيتم‭ ‬إعطاء‭ ‬المريضة‭ ‬العلاج‭ ‬البيولوجي‭ ‬كدواء‭ ‬تراستوزوماب‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬إعطاؤه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوريد‭.‬

قد‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬المستقبلات‭ ‬إيجابية‭ ‬أي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬على‭ ‬خلايا‭ ‬الثدي‭ ‬السرطانية‭ ‬وبالتالي‭ ‬بإمكان‭ ‬طبيب‭ ‬الأورام‭ ‬تحديد‭ ‬الخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬والبيولوجي‭.‬

أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الخلايا‭ ‬سلبية‭ ‬لهذه‭ ‬المستقبلات‭ ‬الثلاث‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالسرطان‭ ‬السلبي‭ ‬الثلاثي‭ (‬ Triple ‭-‬ negative ‭) ‬فالخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬تتضمن‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬لعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه‭ ‬كالعلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬أو‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬المستقبلات‭.‬

وعن‭ ‬تحديد‭ ‬الخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬أكدت‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مرحلة‭ ‬المرض،‭ ‬الطفرة‭ ‬الجينية‭ ‬المسببة‭ ‬للسرطان،‭ ‬مستقبلات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬تقرير‭ ‬الأنسجة‭ (‬الخزعة‭)‬،‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬للمريضة‭.‬