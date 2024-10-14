الدكتورة أمل الريس: التشخيص المبكر يزيد من فرص الشفاءطرق واعدة للتشخيص المبكر وعلاجات مبشرة لسرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

* هل‭ ‬يظهر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فجأة؟

‭- ‬تنتبه‭ ‬المريضة‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬ولكن‭ ‬كمراحل‭ ‬لحدوث‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬فإنه‭ ‬يبدأ‭ ‬تدريجيا،‭ ‬بتغيرات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬داخل‭ ‬القنوات‭ ‬الحليبية‭ ‬والغدد‭ ‬الحليبية‭. ‬أحيانا‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬يذكر‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬الأشعة،‭ ‬ثم‭ ‬يتطور‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تكلسات‭ ‬وبعدها‭ ‬إلى‭ ‬ورم‭.‬

في‭ ‬بدايته‭ ‬يكون‭ ‬حجم‭ ‬الورم‭ ‬مليمترات‭ ‬صغيرة‭ ‬ثم‭ ‬مع‭ ‬تكاثر‭ ‬الخلية‭ ‬السرطانية‭ ‬يكون‭ ‬كتلة‭ ‬محسوسة‭ ‬ومن‭ ‬بعد‭ ‬تطورها‭ ‬في‭ ‬الحجم‭ ‬تتوغل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الجلد‭ ‬أو‭ ‬الحلمة‭ ‬أو‭ ‬العضلة‭ ‬العميقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بنسيج‭ ‬الثدي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تنتبه‭ ‬المصابة‭ ‬لحدوث‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الثدي‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬الورم‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬فجأة،‭ ‬ويمر‭ ‬بمراحل‭ ‬تطور‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭. ‬دائما‭ ‬نستخدم‭ ‬مثال‭ ‬المريضة‭ ‬التي‭ ‬تتنبه‭ ‬لغدة‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬بحجم‭ ‬حبة‭ ‬الحمص‭ ‬وكانت‭ ‬معتادة‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬الكشف‭ ‬الذاتي‭ ‬الدوري‭ ‬فيعتقد‭ ‬أن‭ ‬مدة‭ ‬إصابتها‭ ‬بالورم‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭.‬

أما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حجم‭ ‬الورم‭ ‬أكبر،‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬عمره‭ ‬أطول‭. ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬حجمه‭ ‬ليكون‭ ‬كتلة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الثدي‭ ‬مع‭ ‬تقرحات‭ ‬في‭ ‬الجلد‭ ‬وغدد‭ ‬ليمفاوية‭ ‬تحت‭ ‬الإبط‭ ‬فيعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬بالورم‭ ‬حدثت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬

تتفاوت‭ ‬الأعراض‭ ‬بحسب‭ ‬حجم‭ ‬الورم‭. ‬تكتشف‭ ‬السيدة‭ ‬وجود‭ ‬ورم‭ ‬مع‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬الذاتي‭ ‬شهريا،‭ ‬لأنها‭ ‬تعي‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬وأي‭ ‬جديد‭ ‬يطرأ‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬يكون‭ ‬واضحا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭.‬

‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬عند‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج،‭ ‬يتبعه‭ ‬فحص‭ ‬الماموجرام‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬مع‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭. ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬لديهن‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬يجب‭ ‬عليهن‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬مبكر‭. ‬وينصح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أصغر‭ ‬مصابة‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

* هل‭ ‬أصبحنا‭ ‬معرضين‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة؟

‭- ‬نعم،‭ ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬وراء‭ ‬انتقال‭ ‬السرطان‭ ‬من‭ ‬الأعمار‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬السن‭ ‬الصغيرة‭ ‬منها‭ ‬

1-وجود‭ ‬طفرات‭ ‬جينية‭ ‬عديدة‭ ‬أصبحنا‭ ‬عرضة‭ ‬لها‭ ‬بسبب‭ ‬التطور‭ ‬الحضاري‭ ‬والصناعات‭ ‬وكلما‭ ‬زاد‭ ‬التطور‭ ‬الحضاري‭ ‬زادت‭ ‬مصادر‭ ‬التلوث‭ ‬وبالتالي‭ ‬إمكانية‭ ‬التعرض‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬مسرطنة‭ ‬صارت‭ ‬أعلى‭.‬

2-تحسن‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬الصحية‭ ‬عالميا‭ ‬جعلت‭ ‬الأعمار‭ ‬أعلى‭. ‬والكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬متطورة‭ ‬كدول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬صارت‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يعتقد‭ ‬علميا‭ ‬حدوث‭ ‬انتقال‭ ‬للأورام‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬المتأخر‭ ‬إلى‭ ‬العمر‭ ‬المبكر،‭ ‬بسبب‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬التوزيع‭ ‬الديموغرافي‭.‬

3-العادات‭ ‬الدخيلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تمارس‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬منها‭ ‬التدخين‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه،‭ ‬شرب‭ ‬الكحوليات،‭ ‬استخدام‭ ‬أدوية‭ ‬غير‭ ‬معلومة‭ ‬المصدر،‭ ‬استخدام‭ ‬الوصفات‭ ‬والخلطات‭ ‬العشبية‭ ‬المجهولة‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬ترفع‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وترتفع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نسب‭ ‬تشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المبكرة‭ ‬

وبحسب‭ ‬آخر‭ ‬إحصائية‭ ‬تقع‭ ‬الإصابة‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬عمر‭ ‬45‭ ‬و55عاما‭ ‬إلا‭ ‬إننا‭ ‬نلاحظ‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسب‭ ‬التشخيص‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬وصلت‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬54إلى‭ ‬60‭ ‬حالة‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتعد‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭. ‬

* هل‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬صديق‭ ‬أم‭ ‬عدو؟

‭- ‬بالتأكيد‭ ‬الماموجرام‭ ‬صديق،‭ ‬لأنه‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬أورام‭ ‬من‭ ‬دونه‭ ‬ليس‭ ‬بالإمكان‭ ‬اكتشافها‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬الأولى،‭ ‬الماموجرام‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬أورام‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التكلسات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬مع‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الأشعة‭ ‬التلفزيونية‭ (‬التراسوند‭) ‬وبالتالي‭ ‬نكون‭ ‬أنقذنا‭ ‬حياة‭ ‬المريضة‭ ‬إذا‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نسبق‭ ‬بالتشخيص‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الصفر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للأورام‭. ‬فكلما‭ ‬كان‭ ‬التشخيص‭ ‬مبكرا‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسب‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الورم‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عدوا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة،‭ ‬إذا‭ ‬استخدم‭ ‬بالطريقة‭ ‬الخاطئة،‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬توظيفه‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬المناسبة،‭ ‬وتكون‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عمر‭ ‬الأربعين‭ ‬ككشف‭ ‬دوري‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬عرض‭ ‬أو‭ ‬شكوى‭. ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬عاما‭ ‬لفحص‭ ‬الماموجرام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أعراض‭ ‬أو‭ ‬مبرر‭ ‬هنا‭ ‬أصبح‭ ‬عدوا‭.‬

نلفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإشعاع‭ ‬في‭ ‬الماموجرام‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ (‬0.7-0.4‭ ‬ MSV ‭) ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬نسبة‭ ‬منخفضة،‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نسب‭ ‬الإشعاع‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬السيدة‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬يوميا‭.‬

استخدام‭ ‬الماموجرام‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مقننة‭ ‬وبتكرار‭ ‬فحص‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متقاربة‭ ‬يمثل‭ ‬خطورة‭.‬

تعدد‭ ‬فحص‭ ‬الماموجرام‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬يصبح‭ ‬الماموجرام‭ ‬عدوا،‭ ‬لأن‭ ‬نسبة‭ ‬الإشعاع‭ ‬المتعرضة‭ ‬لها‭ ‬المريضة‭ ‬تزداد‭ ‬بنسب‭ ‬تراكمية‭.‬

بالنهاية‭ ‬الماموجرام‭ ‬يظل‭ ‬صديقا‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الصحيح‭ ‬تحت‭ ‬إرشاد‭ ‬طبي‭ ‬صحيح‭.‬

* ما‭ ‬أفضل‭ ‬وسيلة‭ ‬معتمدة‭ ‬للتشخيص‭ ‬الصحيح؟

‭ - ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬معتمدة‭ ‬لتشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬ونلفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التشخيص‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

تبقى‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬هي‭ ‬القاعدة‭ ‬الذهبية‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬عاما‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مرة‭ ‬سنويا‭ ‬أو‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬بحسب‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للمريضة‭ ‬وتاريخها‭ ‬الشخصي‭ ‬والعائلي‭ ‬ومن‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬طالما‭ ‬المريضة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فلا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬وسيلة‭ ‬واحدة‭ ‬لتشخيصه،‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬مهم‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى،‭ ‬وأشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬والأشعة‭ ‬التليفزيونية‭ ‬كلاهما‭ ‬يخدم‭ ‬ما‭ ‬أنشئ‭ ‬له‭. ‬

الماموجرام‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬التكلسات‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‭.‬

وتغيرات‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬بطرق‭ ‬التشخيص‭ ‬الأخرى‭.‬

الالتراساوند‭ ‬يبقى‭ ‬الأفضل‭ ‬لتشخيص‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬الصغير‭ ‬سنا،‭ ‬يعني‭ ‬تلك‭ ‬الكتل‭ ‬المحسوسة‭ ‬سواء‭ ‬الأكياس‭ ‬أو‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬والغدد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬تحت‭ ‬الإبط،‭ ‬فهو‭ ‬الأفضل‭ ‬لتحديد‭ ‬الأورام‭ ‬المحسوسة‭.‬

الرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬امتداد‭ ‬الورم‭ ‬داخل‭ ‬الثدي‭ ‬لأنه‭ ‬يدرس‭ ‬الثدي‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضل‭.‬

من‭ ‬الطرق‭ ‬الواعدة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭ ‬وتستخدم‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الثدي‭ ‬ذات‭ ‬الأنسجة‭ ‬عالية‭ ‬الكثافة‭ ‬هي‭ ‬

‭(‬ PET ‭ ‬ Mammogram ‭) (‬ AI ‭ ‬ assisted ‭ ‬ mammogram ‭) ‬

نتائجهم‭ ‬واعدة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬المريضات‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬أو‭ ‬حاملات‭ ‬الجين‭ ‬الوراثي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬كثافة‭ ‬أنسجة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬

‭ ‬ * هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬المريض‭ ‬بكل‭ ‬الفحوصات‭ ‬السابقة‭ ‬أثناء‭ ‬التشخيص؟‭ ‬

‭ - ‬نعم،‭ ‬ويبقى‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الخزعة‭ ‬ومن‭ ‬دونها‭ ‬لا‭ ‬يتأكد‭ ‬التشخيص‭.‬

وهنا‭ ‬أنوه‭ ‬أن‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬بأن‭ ‬الخزعة‭ ‬تنشر‭ ‬الورم‭ ‬أو‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬خواص‭ ‬ورم،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الشائعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬صحة‭ ‬علميا‭.‬

وبالتالي‭ ‬عينة‭ ‬إبرة‭ ‬الخزعة‭ ‬التي‭ ‬نعتمد‭ ‬عليها‭ ‬اعتمادا‭ ‬تاما‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬نوع‭ ‬الورم‭ ‬وخواصه‭ ‬الجزيئية‭ ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬الحديثة،‭ ‬أو‭ ‬عينة‭ ‬الإبرة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬نلجأ‭ ‬لها‭ ‬أحيانا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الورم‭ ‬حميدا‭ ‬أو‭ ‬لوجود‭ ‬أكياس‭ ‬مائية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭. ‬

كلا‭ ‬هذين‭ ‬النوعين‭ ‬يعتبرا‭ ‬من‭ ‬الأعمدة‭ ‬الأساسية‭ ‬للتشخيص‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنهما‭. ‬وعلى‭ ‬المريضة‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬أساس‭ ‬لنجاح‭ ‬العلاج‭.‬

دائما‭ ‬ما‭ ‬نسمع‭ ‬عن‭ ‬العلاجات‭ ‬الواعدة‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭.. ‬ما‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي؟

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السرطانات‭ ‬تشخيصا‭ ‬لأنه‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬نسبا‭ ‬وشيوعا‭ ‬في‭ ‬النساء‭. ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مرض‭ ‬شائع‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬مطروح‭ ‬للدراسة ' ‭ ‬

وهناك‭ ‬دراسات‭ ‬كثيرة‭ ‬تجرى‭ ‬للحاجة‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬السرطان‭ ‬الشائع‭.‬

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السرطانات‭ ‬التي‭ ‬يحدث‭ ‬عليها‭ ‬تغيير‭ ‬مضطرد‭ ‬في‭ ‬العلاجات‭ ‬المقدمة‭.‬

تنقسم‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭ ‬هما‭ ‬العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬والعلاجات‭ ‬الطبية،‭ ‬

العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬سابقا‭ ‬كانت‭ ‬تطبق‭ ‬علاجا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬والمراحل‭ ‬والأعمار‭ ‬وهو‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬تنظيف‭ ‬الغدد‭ ‬تحت‭ ‬الإبط‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قريبة‭ ‬حتى‭ ‬بدايات‭ ‬التسعينيات‭. ‬

بعدها‭ ‬تغيرت‭ ‬صورة‭ ‬العلاجات‭ ‬المقدمة‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للاستئصال‭ ‬الجزئي‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬ودور‭ ‬فحص‭ ‬الغدد‭ ‬الحارسة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إصابة‭ ‬مثبتة‭ ‬للغدد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬للأورام‭ ‬المبكرة‭ ‬وكلها‭ ‬علاجات‭ ‬فعالة‭. ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬نسب‭ ‬حدوث‭ ‬مضاعفات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالوذمة‭ ‬اللمفاوية‭ ‬في‭ ‬الذراع‭.‬

وحاليا‭ ‬عند‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬استئصال‭ ‬كلي‭ ‬بسبب‭ ‬كبر‭ ‬حجم‭ ‬الورم‭ ‬أو‭ ‬لوجود‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬أو‭ ‬لثبوت‭ ‬وجود‭ ‬جين‭ ‬مصاب‭ ‬يرفع‭ ‬نسب‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬المريضة،‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬علاجات‭ ‬جراحية‭ ‬متقدمة‭ ‬وهي‭ ‬استئصال‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬الجمالية‭. ‬

ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬باستئصال‭ ‬نسيج‭ ‬الثدي‭ ‬وتفريغ‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحلمة‭ ‬والجلد‭ ‬والاستعاضة‭ ‬عن‭ ‬نسيج‭ ‬الثدي‭ ‬بحشوات‭ ‬السليكون‭ ‬أو‭ ‬الأنسجة‭ ‬الذاتية‭. ‬

حشوات‭ ‬السيليكون‭ ‬تعتبر‭ ‬العملية‭ ‬الأمثل‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مضاعفاتها‭ ‬أقل،‭ ‬فترة‭ ‬التعافي‭ ‬أسرع‭. ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬خضعت‭ ‬المريضة‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأنسجة‭ ‬الذاتية‭ ‬وكانت‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬حشوات‭ ‬السيليكون‭ ‬فهناك‭ ‬تطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬المقدمة‭. ‬

وأصبحنا‭ ‬نقوم‭ ‬بالترميم‭ ‬الفوري‭ ‬لمعظم‭ ‬الحالات‭. ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬يتم‭ ‬ترميمها‭ ‬متأخرا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬الورم‭ ‬أولا‭ ‬ويترك‭ ‬الترميم‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬العلاج،‭ ‬الآن‭ ‬معظم‭ ‬الحالات‭ ‬تعطى‭ ‬خيار‭ ‬الترميم‭ ‬الفوري‭. ‬

كلما‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬كانت‭ ‬النتائج‭ ‬العلاجية‭ ‬والجمالية‭ ‬أفضل‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬التدخلات‭ ‬الجراحية‭ ‬الحديثة‭ ‬محاولة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الأعصاب‭ ‬المغذية‭ ‬للحلمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬زرعها‭ ‬في‭ ‬الحلمة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬الطبيعي‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬الأشياء‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬مازلنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وهي‭ ‬تأخذ‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬كإجراء‭ ‬جراحي‭ ‬ومن‭ ‬العلاجات‭ ‬الواعدة‭ ‬جدا‭. ‬

مع‭ ‬التحسن‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الحشوات‭ ‬تظل‭ ‬فترات‭ ‬تتجاوز‭ ‬حاجز‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬ولكن‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تبديل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬مضاعفات‭ ‬مثل‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬الحشو‭ ‬كانفجار‭ ‬وتسريب‭ ‬أو‭ ‬حدوث‭ ‬تحجر‭ ‬في‭ ‬ملمس‭ ‬الحشوة،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يتم‭ ‬إزالة‭ ‬الكيس‭ ‬والكبسول‭ ‬وتبديل‭ ‬كيس‭ ‬السيليكون‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬الطبية،‭ ‬تشهد‭ ‬علاجات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬العلاجات‭ ‬الذكية‭ (‬الموجهة‭) ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬مستقبل‭ ‬علاجات‭ ‬السرطان‭ ‬بالمطلق،‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬بديلا‭ ‬للعلاجات‭ ‬التقليدية‭ ‬كالعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬يوما‭ ‬ما‭. ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬فعالة‭ ‬على‭ ‬الأورام‭ ‬مع‭ ‬مضاعفات‭ ‬جانبية‭ ‬أقل،‭ ‬أهمها‭ ‬عدم‭ ‬مصاحبتها‭ ‬لفقدان‭ ‬الشعر‭ (‬الصلع‭) ‬المعتاد‭ ‬مع‭ ‬العلاجات‭ ‬الكيميائية‭.

‬كما‭ ‬نترقب‭ ‬نتائج‭ ‬التطعيم‭ (‬لقاح‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭) ‬وكذلك‭ ‬السرطانات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الدراسات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬والسريرية‭ ‬تحقق‭ ‬نتائج‭ ‬مبهرة‭ ‬ومبشرة‭ ‬جدا‭. ‬