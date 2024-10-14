إصابة شابين بحروق جراء احتراق سيارتهما في حادث مروري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
تعرض شابان لحروق متفرقة بعد احتراق سيارتهما إثر حادث مروري وقع على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد.
كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء يوم الاحد على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وبرفقته آخرون وفجأة فقد السيطرة واصطدم بالسياج الحديدي، نتج عن ذلك احتراق السيارة واحتراق الشابين اللذين كان برفقته بحروق متفرقة تم نقلهما على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما احترقت السيارة بالكامل. وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات القادمة في نفس الاتجاه لحين وصول الدفاع المدني وتم إخماد الحريق، وبعدها فتحت شرطة المرور التحقيق لمعرفة أسبابه.
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