إصابة شابين بحروق جراء احتراق سيارتهما في حادث مروري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرض‭ ‬شابان‭ ‬لحروق‭ ‬متفرقة‭ ‬بعد‭ ‬احتراق‭ ‬سيارتهما‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وبرفقته‭ ‬آخرون‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬احتراق‭ ‬السيارة‭ ‬واحتراق‭ ‬الشابين‭ ‬اللذين‭ ‬كان‭ ‬برفقته‭ ‬بحروق‭ ‬متفرقة‭ ‬تم‭ ‬نقلهما‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬فيما‭ ‬احترقت‭ ‬السيارة‭ ‬بالكامل‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬أفرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬السيارات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتم‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬