المؤبد لعربي الجنسية مروج للهيروين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تاجر مخدرات عربي الجنسية بالسجن المؤبد وأمرت المحكمة بتغريمه 5 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بحيازة وبيع مادة الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وحيازة مادة الحشيش والهيروين والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد وجود شبكة تعمل في تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل مملكة البحرين وترويجها تحت إمرة شخص آسيوي وبمزيد من التحريات تم التوصل إلى أن المتهم أحد المروجين لتلك الشبكة.
وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيش مسكنه، وعليه وعند القبض على المتهم وعثر على 14 لفافة و36 كبسولة يعتقد بأنها مؤثر عقلي وعلب بلاستيكية بيضاء وعدد 4 ميزان وعلبة بيضاء داخلها أقراص طبية ومجموعة أخرى من الأقراص و3 آلاف دينار ومبالغ من عملات أخرى.
وذكر بفحص المواد تبين أنها مواد مخدرة من الهيروين والمؤثرات العقلية، وعند أخذ عينة منه في إدارة مكافحة المخدرات ثبت احتواؤها على مادة القنب المخدر والمورفين، والمؤثر العقلي.
واعترف المتهم بتهمتي الاتجار وتعاطي المخدرات وأقر بأنه قبل 9 أشهر اتفق مع آسيوي على ترويج المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، وأشار أنه وزع أكثر من 2000 موقع المواد المخدرة عبر البريد الميت.
وبفحص هاتف المتهم تبين وجود محادثات بينه وبين شخص آسيوي موجود في الخارج ويطلب منه الأخير توزيع كمية من الشبو والحشيش ويرسله إلى طرف آخر، كما ثبت بوجود صور لعدد من المناطق، كما تحتوي المحادثات على طلب من المتهم مبادلة مادة الشبو بمادة السي بي دي وتبين محادثة أخرى إرسال صور لأماكن عامة.
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