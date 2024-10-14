المؤبد لعربي الجنسية مروج للهيروين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترويجها‭ ‬تحت‭ ‬إمرة‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬وبمزيد‭ ‬من‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أحد‭ ‬المروجين‭ ‬لتلك‭ ‬الشبكة‭.‬

وتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنه،‭ ‬وعليه‭ ‬وعند‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬لفافة‭ ‬و36‭ ‬كبسولة‭ ‬يعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬مؤثر‭ ‬عقلي‭ ‬وعلب‭ ‬بلاستيكية‭ ‬بيضاء‭ ‬وعدد‭ ‬4‭ ‬ميزان‭ ‬وعلبة‭ ‬بيضاء‭ ‬داخلها‭ ‬أقراص‭ ‬طبية‭ ‬ومجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬و3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومبالغ‭ ‬من‭ ‬عملات‭ ‬أخرى‭.‬

وذكر‭ ‬بفحص‭ ‬المواد‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬من‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وعند‭ ‬أخذ‭ ‬عينة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬القنب‭ ‬المخدر‭ ‬والمورفين،‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭.‬

واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بتهمتي‭ ‬الاتجار‭ ‬وتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬وأقر‭ ‬بأنه‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬آسيوي‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي،‭ ‬وأشار‭ ‬أنه‭ ‬وزع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬موقع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭.‬

وبفحص‭ ‬هاتف‭ ‬المتهم‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬محادثات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ويطلب‭ ‬منه‭ ‬الأخير‭ ‬توزيع‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الشبو‭ ‬والحشيش‭ ‬ويرسله‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬آخر،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بوجود‭ ‬صور‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬كما‭ ‬تحتوي‭ ‬المحادثات‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬مبادلة‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬بمادة‭ ‬السي‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬وتبين‭ ‬محادثة‭ ‬أخرى‭ ‬إرسال‭ ‬صور‭ ‬لأماكن‭ ‬عامة‭.‬