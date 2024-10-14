Tuesday, 15 October 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المؤبد لعربي الجنسية مروج للهيروين

10/14/2024 8:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬تاجر‭ ‬مخدرات‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بحيازة‭ ‬وبيع‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬وحيازة‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬والهيروين‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترويجها‭ ‬تحت‭ ‬إمرة‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬وبمزيد‭ ‬من‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أحد‭ ‬المروجين‭ ‬لتلك‭ ‬الشبكة‭.‬

وتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنه،‭ ‬وعليه‭ ‬وعند‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬لفافة‭ ‬و36‭ ‬كبسولة‭ ‬يعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬مؤثر‭ ‬عقلي‭ ‬وعلب‭ ‬بلاستيكية‭ ‬بيضاء‭ ‬وعدد‭ ‬4‭ ‬ميزان‭ ‬وعلبة‭ ‬بيضاء‭ ‬داخلها‭ ‬أقراص‭ ‬طبية‭ ‬ومجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬و3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومبالغ‭ ‬من‭ ‬عملات‭ ‬أخرى‭.‬

وذكر‭ ‬بفحص‭ ‬المواد‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬من‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وعند‭ ‬أخذ‭ ‬عينة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬القنب‭ ‬المخدر‭ ‬والمورفين،‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭.‬

واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بتهمتي‭ ‬الاتجار‭ ‬وتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬وأقر‭ ‬بأنه‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬آسيوي‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي،‭ ‬وأشار‭ ‬أنه‭ ‬وزع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬موقع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭.‬

وبفحص‭ ‬هاتف‭ ‬المتهم‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬محادثات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ويطلب‭ ‬منه‭ ‬الأخير‭ ‬توزيع‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الشبو‭ ‬والحشيش‭ ‬ويرسله‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬آخر،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بوجود‭ ‬صور‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬كما‭ ‬تحتوي‭ ‬المحادثات‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬مبادلة‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬بمادة‭ ‬السي‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬وتبين‭ ‬محادثة‭ ‬أخرى‭ ‬إرسال‭ ‬صور‭ ‬لأماكن‭ ‬عامة‭.‬

MENAFN14102024000055011008ID1108778244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث