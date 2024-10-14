النظر بـ 4 طعون انتخابية

MENAFN - Khaberni) خبرني - باشرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز المخصصة للنظر في طعون الانتخابات النظر في 11 طعناً تم تقديمها سابقا.

وبحسب الرأي ، فان أربعة طعون مقدمة ضد القوائم الوطنية «الحزبية وسبعة طعون ضد القوائم المحلية، حيث أن الطعون الحزبية منها اثنان من الطعون تتعلق بالمقعدين المسيحيين واثنان تتعلق بالأوراق البيضاء.

أما الطعون السبعة في القوائم المحلية فهي اثنان من محافظة الكرك واثنان من معان وواحد من البادية الشمالية واخر من محافظة البلقاء وأخر من العاصمة.

وما يجري حاليا هو تقديم المرافعات من قبل ممثلي ادارة قضايا الدولة والتي تمثل الهيئة المستقلة للانتخاب بعد تبادل اللوائح بين الطاعنين وممثلي إدارة قضايا الدولة.

ومن المتوقع أن تظهر الهيئة المخصصة للانتخاب والتي يرئسها القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة علي المصري وفراس الخشاشنه وعزالدين القواقنة واحمد جرادة نتائج الانتخابات قبل السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت الهيئة باشرت الشهر الماضي أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة والبالغ عددها 12 طعن تم الفصل في احد الطعون المتعلقة بالمقعد المسيحي لأحد الأحزاب بعد رد القضية لعدم وجود الخصومة.

ومنح التعديل الدستوري الأخير محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، حق النظر بالطعون الانتخابية بينما كانت سابقاً تقدم إلى مجلس النواب.

ويتماشى هذا التعديل مع المعايير الدولية لما للقضاء من سلطة رقابية مستقلة.

وانتهت مدة تقديم الطعون بعد 15 يوم من اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية والبالغ عددها 12 طعن بتاريخ 14/ 9/2024 وعلى محكمة التمييز البت في هذه الطعون واعلان نتائجها خلال مدة لاتزيد عن شهر وابتداء من تاريخ تقديم الطعن حيث كان أخر طعن قدم للهيئة في السابع والعشرين من الشهر الماضي.



