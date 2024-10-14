النظر بـ 4 طعون انتخابية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - باشرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز المخصصة للنظر في طعون الانتخابات النظر في 11 طعناً تم تقديمها سابقا.
وبحسب الرأي ، فان أربعة طعون مقدمة ضد القوائم الوطنية «الحزبية وسبعة طعون ضد القوائم المحلية، حيث أن الطعون الحزبية منها اثنان من الطعون تتعلق بالمقعدين المسيحيين واثنان تتعلق بالأوراق البيضاء.
أما الطعون السبعة في القوائم المحلية فهي اثنان من محافظة الكرك واثنان من معان وواحد من البادية الشمالية واخر من محافظة البلقاء وأخر من العاصمة.
وما يجري حاليا هو تقديم المرافعات من قبل ممثلي ادارة قضايا الدولة والتي تمثل الهيئة المستقلة للانتخاب بعد تبادل اللوائح بين الطاعنين وممثلي إدارة قضايا الدولة.
ومن المتوقع أن تظهر الهيئة المخصصة للانتخاب والتي يرئسها القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة علي المصري وفراس الخشاشنه وعزالدين القواقنة واحمد جرادة نتائج الانتخابات قبل السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وكانت الهيئة باشرت الشهر الماضي أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة والبالغ عددها 12 طعن تم الفصل في احد الطعون المتعلقة بالمقعد المسيحي لأحد الأحزاب بعد رد القضية لعدم وجود الخصومة.
ومنح التعديل الدستوري الأخير محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، حق النظر بالطعون الانتخابية بينما كانت سابقاً تقدم إلى مجلس النواب.
ويتماشى هذا التعديل مع المعايير الدولية لما للقضاء من سلطة رقابية مستقلة.
وانتهت مدة تقديم الطعون بعد 15 يوم من اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية والبالغ عددها 12 طعن بتاريخ 14/ 9/2024 وعلى محكمة التمييز البت في هذه الطعون واعلان نتائجها خلال مدة لاتزيد عن شهر وابتداء من تاريخ تقديم الطعن حيث كان أخر طعن قدم للهيئة في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
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