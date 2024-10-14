استعراض مشاريع تهيئة البنية التحتية والرقمية في المنشآت الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت وزارة شؤون الشباب وفدًا من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (
IMD )، المعني بإصدار التقارير السنوية العالمية الخاصة بمؤشرات المدن الذكية. واستعرض يوسف فؤاد المحرقي الوكيل المساعد للدعم والمبادرات، خلال اللقاء، استراتيجية عمل وزارة شؤون الشباب في المجال الشبابي، وأبرز المشاريع والمبادرات المتعلقة بالمدن الذكية وتهيئة البنية التحتية والرقمية في المنشآت الشبابية، بالإضافة إلى أبرز الجهود لتهيئة مراكز تمكين الشباب في المملكة لتتماشى مع التطور والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
كما تم خلال اللقاء عرض المنهجية المتبعة في وزارة شؤون الشباب لأبرز المشاريع والبرامج الشبابية التي تهدف إلى اكتشاف وصقل وإبراز الشباب وما يتم التركيز عليه من مجالات، علاوة على البرامج المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما قام وفد المعهد الدولي للتنمية الإدارية ( IMD )، بجولة في مركز المحرق الشبابي النموذجي للتعرف على مرافقه وأقسامه والاطلاع على الخدمات الذكية المُتاحة في المركز والبُنى التحتية المتطورة.
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