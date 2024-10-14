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استعراض مشاريع تهيئة البنية التحتية والرقمية في المنشآت الشبابية

10/14/2024 7:14:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ (‬ IMD ‭)‬،‭ ‬المعني‭ ‬بإصدار‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬العالمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمؤشرات‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭. ‬واستعرض‭ ‬يوسف‭ ‬فؤاد‭ ‬المحرقي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للدعم‭ ‬والمبادرات،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمدن‭ ‬الذكية‭ ‬وتهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬الشبابية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬الجهود‭ ‬لتهيئة‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬والابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عرض‭ ‬المنهجية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬الشباب‭ ‬وما‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مجالات،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.
‬كما‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ (‬ IMD ‭)‬،‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬الشبابي‭ ‬النموذجي‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مرافقه‭ ‬وأقسامه‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الذكية‭ ‬المُتاحة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬والبُنى‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭.‬

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