هيئة الفضاء تشارك بـ 21ورقة بحثية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬75،‭ ‬والذي‭ ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬ميلان‭ ‬بإيطاليا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬14-18‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬مُمثلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬العسيري‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ستتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬المتنوعة‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مثل‭ ‬اجتماع‭ ‬دول‭ ‬آرتيمس‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬وتقديم‭ ‬21‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مرصد‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ،‭ ‬وعقد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬وكبرى‭ ‬الشركات‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬تضمّنت‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬لقيادات‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬واجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬أجيال‭ ‬الفضاء‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬ويعقد‭ ‬عادةً‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرئيسي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬انضمت‭ ‬رسميًا‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2021،‭ ‬وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬الماضية‭ ‬أثبتت‭ ‬وجودها‭ ‬كعضو‭ ‬فاعل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركات‭ ‬العديدة‭ ‬والمساهمات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬اضطلع‭ ‬بها‭ ‬منتسبوها‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬اختيار‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬مهندسيها‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬لأجيال‭ ‬الفضاء‭.‬

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