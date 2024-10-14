هيئة الفضاء تشارك بـ 21ورقة بحثية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الحرص الذي توليه الهيئة في مواصلة الاستثمار بكوادرها الوطنية تحقيقًا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى الوصول بمملكة البحرين إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الفضاء، ووصولًا إلى خلق قطاع وطني فضائي مستدام يسهم في ازدهار الاقتصاد وتنوّعه، ويعزّز الإنتاجية والابتكار بما يتماشى مع المتطلّبات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في نسخته 75، والذي يُعقد في ميلان بإيطاليا في الفترة ما بين 14-18 من الشهر الجاري، مُمثلة لمملكة البحرين في عضوية المنظمة الدولية للملاحة الفضائية.
وأوضح د. العسيري أن مشاركة الهيئة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لهذا العام ستتضمن مجموعة من المشاركات المتنوعة ومن أبرزها المشاركة في عدد من الاجتماعات مثل اجتماع دول آرتيمس والمشاركة في ورش عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وتقديم 21 ورقة بحثية تم إعدادها من قبل منتسبي الهيئة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات الانضمام إلى مرصد الفضاء من أجل المناخ، وعقد مجموعة من الاجتماعات مع وكالات الفضاء وكبرى الشركات لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات الدولية.
كما تضمّنت مشاركة الهيئة خلال المؤتمر المشاركة في أول اجتماع لقيادات الفضاء على المستوى الدولي، واجتماعات مجلس أجيال الفضاء والذي يضم نخبة من قيادات المستقبل في هذا القطاع المهم ويعقد عادةً على هامش المؤتمر الرئيسي.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء انضمت رسميًا إلى المنظمة في نهاية 2021، وخلال الفترة القصيرة الماضية أثبتت وجودها كعضو فاعل من خلال المشاركات العديدة والمساهمات المتنوعة التي اضطلع بها منتسبوها ومن ذلك اختيار ستة من مهندسيها في عضوية المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء.
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