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قرينة العاهل تؤكد مواصلة التعاون القائم مع السلطة التشريعية لكل ما فيه مصلحة المرأة البحرينية

10/14/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعثت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أشادت‭ ‬خلالها‭ ‬سموها‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬قيم‭ ‬ورسائل‭ ‬وطنية‭ ‬عميقة‭ ‬وإشادة‭ ‬بدور‭ ‬واسهامات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وثمنت‭ ‬سموها‭ ‬جهود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الداعمة‭ ‬لأعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭.‬

وقالت‭ ‬سموها‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وحضورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومضيها‭ ‬بعزم‭ ‬وطموح‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدة‭ ‬سموها‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭. ‬

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