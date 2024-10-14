قرينة العاهل تؤكد مواصلة التعاون القائم مع السلطة التشريعية لكل ما فيه مصلحة المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية شكر إلى أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أشادت خلالها سموها بمضامين الكلمة التي تفضل بها رئيس مجلس النواب في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما تضمنته من طرح قيم ورسائل وطنية عميقة وإشادة بدور واسهامات المجلس الأعلى للمرأة وما يقدمه من مشاريع ومبادرات أسهمت في تحقيق تقدم المرأة البحرينية.
وثمنت سموها جهود رئيس مجلس النواب الداعمة لأعمال المجلس الأعلى للمرأة طيلة فترة عمله وما شهدته منظومة العمل التشريعي في مملكة البحرين من تطور.
وقالت سموها إن هذه المناسبة تعد فرصة لاستذكار دور المرأة البحرينية وحضورها البارز في مجال السلطة التشريعية ومضيها بعزم وطموح نحو المزيد من الإنجازات في مسيرة البناء الوطني في ظل ما تحظى به من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم لا محدود من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة سموها مواصلة التعاون القائم مع السلطة التشريعية لكل ما فيه مصلحة المرأة البحرينية.
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