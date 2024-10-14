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رئيس هيئة الكهرباء يشيد بدور المهندسين البحرينيين في تعزيز التنمية المستدامة

10/14/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬دور‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬ومساهمته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬لأهدافها‭ ‬التنموية‭ ‬المُستدامة‭.‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يُصادف‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬المهندسين‭ ‬وتقدير‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مهندسي‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ودعم‭ ‬التقدم‭ ‬العمراني‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تفتخر‭ ‬بكوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة،‭ ‬مما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مستدامة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬له‭ ‬دورٌ‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬حيوية‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬مما‭ ‬يمكّنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭. ‬

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