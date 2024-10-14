رئيس هيئة الكهرباء يشيد بدور المهندسين البحرينيين في تعزيز التنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، دور المهندس البحريني ومساهمته الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظلّ قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يصب في تحقيق المملكة لأهدافها التنموية المُستدامة.
وهنأ رئيس هيئة الكهرباء والماء، جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني والذي يُصادف يوم 15 من شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتسليط الضوء على عطاء المهندسين وتقدير إنجازاتهم في مختلف المجالات.
كما أثنى على جهود مهندسي الهيئة في تعزيز وتطوير قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين، مثمناً جهودهم في تطوير البنية التحتية ودعم التقدم العمراني بما يتماشى مع التطلعات الوطنية، مؤكداً أن هيئة الكهرباء والماء تفتخر بكوادرها الوطنية الذين يسهمون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مما يمكّنها من تطوير القطاع وتقديم خدمات مستدامة عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
وأشار إلى أن القطاع الهندسي في البحرين له دورٌ بارز في تقدم المملكة، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية وتقديم خدمات نوعية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية اللازمة لتطوير مهاراتهم، مما يمكّنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة الفعالة في مستقبل المملكة.
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