رئيس هيئة الكهرباء يشيد بدور المهندسين البحرينيين في تعزيز التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يُصادف‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬المهندسين‭ ‬وتقدير‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مهندسي‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ودعم‭ ‬التقدم‭ ‬العمراني‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تفتخر‭ ‬بكوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة،‭ ‬مما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مستدامة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬له‭ ‬دورٌ‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬حيوية‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬مما‭ ‬يمكّنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭. ‬

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