Tuesday, 15 October 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدي الشمالية يوافق على إنشاء متحف لأشجار القرم في مدينة سلمان

10/14/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬بإنشاء‭ ‬متحف‭ ‬لأشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬580‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬المنعقد‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬والسادة‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬وممثل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

استهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬عليها‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬السامية‭ ‬إيذانا‭ ‬بافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭. ‬

ونوه‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والشفافية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬والبلدية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمنتجة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لبناء‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬الموجهة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭.‬

ثم‭ ‬شرع‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الرابع‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬وشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬والاستفسارات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭. ‬

وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬باسم‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬بإنشاء‭ ‬متحف‭ ‬لأشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬580‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬نوقشت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسئلة‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الاستفسارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والاستفسارات‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬إزالة‭ ‬حاويات‭ ‬الملابس‭ ‬المتبقية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬المواقع‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وطلب‭ ‬الاستفسار‭ ‬عن‭ ‬سيارات‭ ‬السكراب‭ ‬والمعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬والمهجورة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إزالتها‭ ‬بالمناطق‭ (‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬581‭/‬البديع‭/‬الجنبية‭/‬الجسرة‭/‬الهملة‭) ‬بالدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وطلب‭ ‬الاستفسار‭ ‬بخصوص‭ ‬توفير‭ ‬الحاويات‭ ‬وعمال‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN14102024000055011008ID1108778163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث