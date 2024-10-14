بلدي الشمالية يوافق على إنشاء متحف لأشجار القرم في مدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب محمد القصاص:
وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح العضو باسم أبو إدريس بإنشاء متحف لأشجار القرم في مجمع 580 بمدينة سلمان. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي المنعقد بمجلس بلدي الشمالية برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء يوسف الفضالة مع نائب رئيس المجلس والسادة وأعضاء المجلس البلدي الى جانب حضور عدد من رؤساء الأقسام في البلدية الشمالية وممثل وزارة شؤون البلديات والزراعة.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس أكد فيها أهمية تفعيل المؤشرات التي أكد عليها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في كلمته السامية إيذانا بافتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
ونوه بأهمية تعزيز الشراكة والشفافية فيما يخص المشاريع التنموية والخدمية والبلدية مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة الى تعزيز التعاون المشترك وبناء الشراكة الفاعلة والمنتجة مع ممثلي المحافظة الشمالية في مجلس النواب لبناء خريطة الطريق الموجهة في دعم الجهود لتنفيذ المشاريع.
ثم شرع المجلس في جدول أعمال اجتماعه الاعتيادي الرابع حيث تمت مناقشة الردود الواردة من وزير البلديات وشؤون الزراعة على المقترحات والاستفسارات المقدمة من قبل أعضاء المجلس.
وبعد موافقة المجلس على مقترح العضو باسم علي أبو إدريس بإنشاء متحف لأشجار القرم في مجمع 580 بمدينة سلمان نوقشت ثلاثة أسئلة تم طرحها من قبل أعضاء المجلس وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل المدير العام والاستفسارات بشأن عدم إزالة حاويات الملابس المتبقية الموجودة في غير المواقع المرخص لها في الدائرة الثالثة وطلب الاستفسار عن سيارات السكراب والمعروضة للبيع والمهجورة التي تمت إزالتها بالمناطق (مدينة سلمان 581/البديع/الجنبية/الجسرة/الهملة) بالدائرة الثالثة وطلب الاستفسار بخصوص توفير الحاويات وعمال النظافة في مناطق الدائرة الثانية عشرة.
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