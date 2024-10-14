بلدي الشمالية يوافق على إنشاء متحف لأشجار القرم في مدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬بإنشاء‭ ‬متحف‭ ‬لأشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬580‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬المنعقد‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬والسادة‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬وممثل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

استهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬عليها‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬السامية‭ ‬إيذانا‭ ‬بافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭. ‬

ونوه‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والشفافية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬والبلدية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمنتجة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لبناء‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬الموجهة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭.‬

ثم‭ ‬شرع‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الرابع‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬وشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬والاستفسارات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭. ‬

وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬باسم‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬بإنشاء‭ ‬متحف‭ ‬لأشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬580‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬نوقشت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسئلة‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الاستفسارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والاستفسارات‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬إزالة‭ ‬حاويات‭ ‬الملابس‭ ‬المتبقية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬المواقع‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وطلب‭ ‬الاستفسار‭ ‬عن‭ ‬سيارات‭ ‬السكراب‭ ‬والمعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬والمهجورة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إزالتها‭ ‬بالمناطق‭ (‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬581‭/‬البديع‭/‬الجنبية‭/‬الجسرة‭/‬الهملة‭) ‬بالدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وطلب‭ ‬الاستفسار‭ ‬بخصوص‭ ‬توفير‭ ‬الحاويات‭ ‬وعمال‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭. ‬

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