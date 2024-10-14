نشاط الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن أعضاء البرلمانات في دول العالم، يلعبون دورًا في دعم الشراكات والتعاون بين الدول والمنظمات، ويسهمون في تعزيز الوعي والتثقيف بأهمية نزع السلاح، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية أقيمت أمس (الإثنين)، بعنوان: «القيادة البرلمانية في نزع السلاح: منع وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن انتشار الأسلحة»، في إطار انعقاد الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وأشار النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى أن القيادة البرلمانية في مجال نزع السلاح تكتسب أهمية متزايدة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات في صياغة السياسات والتشريعات، والتي تهدف إلى تقليص تهديدات الأسلحة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقالت هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى: «ينبغي على البرلمانيين تعزيز الوعي العام من خلال التثقيف وحملات التوعية، مما يمكن أن يسهم في تغيير المواقف وتعزيز الدعم لجهود نزع السلاح، تخصيص الموارد المالية لدعم الاستثمارات في البحث والتطوير، وإشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في جهود نزع السلاح وإعادة الإعمار».
كما شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلة في المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قرار حول «أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون»، والمذكرة التوضيحية المقدمة من مقرري المشروع.
وتقدمت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، من بين 26 برلمانًا، بعددٍ من الاقتراحات والتعديلات على مشروع القرار، أكدت خلالها أهمية معالجة الفجوات التي قد تنشأ بسبب التقدم التكنولوجي، مما يسهم في ضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع في الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي.
فيما أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أنَّ الدعم الملكي الذي يحظى به الشباب في مملكة البحرين، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، يقدم أمامهم فرصًا واعدة، وآفاقًا واسعة لضمان استدامة الإسهامات الشبابية في بناء الوطن، وتعزيز الإنجازات والنجاحات التنموية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم، شكّل انطلاقة جديدة للشباب في مملكة البحرين، ومكّن الشباب من ترسيخ مشاركتهم في شتى عمليات البناء والتطوير.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب حسن إبراهيم حسن، ممثلًا عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في منتدى البرلمانيين الشباب.
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