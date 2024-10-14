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نشاط الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

10/14/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬يلعبون‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشراكات‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات،‭ ‬ويسهمون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والتثقيف‭ ‬بأهمية‭ ‬نزع‭ ‬السلاح،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭)‬،‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬القيادة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭: ‬منع‭ ‬وتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬149‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬بالاتحاد‭ ‬السويسري‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬متزايدة،‭ ‬نظراً‭ ‬للدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬تهديدات‭ ‬الأسلحة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭.‬

وقالت‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬البرلمانيين‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التثقيف‭ ‬وحملات‭ ‬التوعية،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬المواقف‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬لجهود‭ ‬نزع‭ ‬السلاح،‭ ‬تخصيص‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬وإشراك‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشويخ،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬149‭ ‬للاتحاد،‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬بالاتحاد‭ ‬السويسري‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬والمذكرة‭ ‬التوضيحية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مقرري‭ ‬المشروع‭.‬

وتقدمت‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬برلمانًا،‭ ‬بعددٍ‭ ‬من‭ ‬الاقتراحات‭ ‬والتعديلات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار،‭ ‬أكدت‭ ‬خلالها‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬الفجوات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بسبب‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬أنَّ‭ ‬الدعم‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬يقدم‭ ‬أمامهم‭ ‬فرصًا‭ ‬واعدة،‭ ‬وآفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الإسهامات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬شكّل‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومكّن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬عمليات‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬ممثلًا‭ ‬عن‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬البرلمانيين‭ ‬الشباب‭.‬

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