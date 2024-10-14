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شوريون لـ((أخبار الخليج)): الميزانية تستحوذ على النصيب الأكبر من مناقشات دور الانعقاد الحالي

10/14/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

توقع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المناقشات،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬سوف‭ ‬تأخذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نقاشاته‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السابق‭ ‬ولم‭ ‬يتأت‭ ‬لها‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬فيها‭ ‬وكذلك‭ ‬مشروعات‭ ‬قوانين‭ ‬سوف‭ ‬تتقدم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭.‬

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬لان‭ ‬فيها‭ ‬بنودا‭ ‬مهمة‭ ‬تهم‭ ‬وتخص‭ ‬المواطن،‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬المجلسين‭ ‬يهمه‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لكي‭ ‬نحسم‭ ‬فيه‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬للمواطنين‭ ‬جميعاً‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬جاء‭ ‬شاملا،‭ ‬وقد‭ ‬ركز‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القادمة‭ ‬لعام‭ ‬2050‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬المملكة‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬والبناء‭ ‬عليها‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050‭ ‬لأنها‭ ‬سوف‭ ‬تحدد‭ ‬مسار‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬وكذلك‭ ‬سوف‭ ‬تحدد‭ ‬الأجندة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحرين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الـ25‭ ‬سنة‭ ‬القادمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬جانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وقد‭ ‬ركز‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وأيضاً‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المعيشي‭ ‬والصعيد‭ ‬الحياتي‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬ودور‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وهذا‭ ‬رأي‭ ‬مهم‭ ‬وواضح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬الآن‭ ‬عبر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

وأشادت‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بمضامين‭ ‬خطاب‭ ‬جلالة‭ ‬المعظم‭ ‬المهمة‭ ‬والجوهرية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬أولوية‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والعربي‭ ‬والدولي‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لعام‭ ‬2050‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬تكاملي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المرجوة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الأمور‭ ‬الخدماتية‭ ‬والمعيشية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬عادل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬التشريع‭ ‬حظه‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يحسن‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬وفيما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬العالمية‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬البطالة،‭ ‬ومن‭ ‬الأمور‭ ‬المهمة‭ ‬جداً‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬دخول‭ ‬بلد‭ ‬فإن‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬القاعدة‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المستثمرين‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بشيء‭ ‬جديد‭ ‬ولا‭ ‬غريب‭.‬

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