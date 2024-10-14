رئيس النواب: الخطاب الملكي السامي نبراس العمل والإنجاز لفريق البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، خلال تفضل جلالته بافتتاح أعمال الدور الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يعد نبراس العمل والإنجاز لفريق البحرين في المرحلة المقبلة.
وأشاد بما جاء في الخطاب السامي من مضامين ومحاور وتوجيهات ملكية، مثمنًا جهود واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التعاون الفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية المنشودة.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لما قامت به الأمانة العامة لمجلس النواب والجهات المعنية، من جهود واستعدادات، وتنظيم وتنسيق، وتوفير كل سبل النجاح لحفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وأشار إلى أهمية دور الأمانة العامة لمجلس النواب في دعم العمل البرلماني وتطوير الأداء، في كل القطاعات والمجالات، مشيدًا بما تزخر به الأمانة العامة من طاقات وكفاءات وخبرات في مختلف التخصصات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، صباح أمس الإثنين، المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، وبحضور الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، والسيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين، ومسؤولو الإدارة العليا بالأمانة العامة من مستشارين ومديرين.
من جانبه أعرب المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لأحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ودعمه المتواصل للأمانة العامة، ومؤكدا الحرص على مضاعفة العمل والإنجاز، وتطوير الخدمات المساندة لعمل السادة النواب، وخدمة المؤسسة النيابية.
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