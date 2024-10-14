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رئيس النواب: الخطاب الملكي السامي نبراس العمل والإنجاز لفريق البحرين

10/14/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬يعد‭ ‬نبراس‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬ومحاور‭ ‬وتوجيهات‭ ‬ملكية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬واستعدادات،‭ ‬وتنظيم‭ ‬وتنسيق،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬لحفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬وكفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬صقر‭ ‬الشيراوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والخدمات،‭ ‬والسيد‭ ‬يحيى‭ ‬علي‭ ‬الملا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬اللجان‭ ‬والجلسات‭ ‬والدعم‭ ‬النيابي،‭ ‬والدكتور‭ ‬صالح‭ ‬إبراهيم‭ ‬الغثيث‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين،‭ ‬ومسؤولو‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬مستشارين‭ ‬ومديرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬لأحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ودعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لعمل‭ ‬السادة‭ ‬النواب،‭ ‬وخدمة‭ ‬المؤسسة‭ ‬النيابية‭. ‬

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