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الحكومة تحيل 7 مراسيم بقوانين و57 مشروعا بقانون إلى مجلس النواب

10/14/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موافقة حكومية على 13 اقتراحا برغبة نيابية منها تنظيم سكن العمال في الأحياء السكنية

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬7‭ ‬مراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬و57‭ ‬مشروعا‭ ‬بقانون،‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬جلساته‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬القضائي،‭ ‬ومرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬محكمة‭ ‬البحرين‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية،‭ ‬مرسوم‭ ‬إصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬ومرسوم‭ ‬تنظيم‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭.‬


أما‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬بقوانين‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬فهي‭ ‬انضمام‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬البروتوكول‭ ‬المعدل‭ ‬لاتفاقية‭ ‬مراكش‭ ‬لإنشاء‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬ومشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعديل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاطارية‭ ‬لتمويل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تحسين‭ ‬نقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الدور،‭ ‬وتعديل‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬والتبغ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬مشروعا‭ ‬بقانون‭ ‬مصاغا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬و6‭ ‬مشاريع‭ ‬بقوانين‭ ‬مصاغة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

كما‭ ‬أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬والتقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتسلم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ردود‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬اقتراحا‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الردود‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بخصوص‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬منصة‭ ‬تواصل‭ (‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭) ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للجمهور‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتوجيه‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬وإيجاد‭ ‬آليات‭ ‬مناسبة‭ ‬تتسم‭ ‬بالسهولة‭ ‬والسرعة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬واستفسارات‭ ‬المواطنين‭ ‬بخصوص‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بالاقتراح‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭) ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وأنها‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ (‬فريق‭ ‬البحرين‭).‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يرمي‭ ‬اليه‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬متحققة‭ ‬بالفعل‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أعداد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مستمر‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬أعداد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اصدار‭ ‬القانون‭ ‬6702‭ ‬مستفيد،‭ ‬تتوزع‭ ‬منها‭ ‬بحسب‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬الى‭ ‬241‭ ‬مستفيدا‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬سجلت‭ ‬1452‭ ‬مستفيدا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬1108‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬اما‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬920‭ ‬مستفيدا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬672‭ ‬مستفيدا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬1876‭ ‬مستفيدا،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الى‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬413‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬اما‭ ‬بخصوص‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬2 , 5 % ‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭.‬

وبشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بتنظيم‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬السكنية‭ ‬الشعبية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬والموروث‭ ‬الوطني‭ ‬للبلد‭ ‬فقد‭ ‬وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح،‭ ‬إذ‭ ‬تؤكد‭ ‬الحكومة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬وزيادة‭ ‬فرق‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬المشترك‭ ‬أو‭ ‬الجماعي‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬لغرض‭ ‬الكشف‭ ‬الميداني‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬وإدارة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وهيئة‭ ‬التنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬والبلاغات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وفضلًا‭ ‬عن‭ ‬انشاء‭ ‬مبانٍ‭ ‬مخصصة‭ ‬للعمالة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تختص‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬وأماكن‭ ‬سكنهم‭.‬

كما‭ ‬وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬دراسة‭ ‬واقتراح‭ ‬الحلول‭ ‬اللازمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬وشوارع‭ ‬المملكة،‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬اختناق‭ ‬الحالة‭ ‬المرورية‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬استراتيجية‭ ‬تحسين‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬كاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬واستحداث‭ ‬سياسات‭ ‬مرورية‭ ‬جديدة‭ ‬واقتراح‭ ‬سياسات‭ ‬عامة‭ ‬متعلقة‭ ‬بعدد‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭.‬

بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬رفد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬المعنية‭ ‬بأنظمة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والوقاية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬ببعض‭ ‬التخصصات‭ ‬كعلم‭ ‬الاجتماع‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬والخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهندسة‭ ‬الحاسوب‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بموضوع‭ ‬الاقتراح‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬ترقية‭ ‬الموظفين‭ ‬المستحقين‭ ‬للترقية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬اهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الماثل‭ ‬متحققة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترتيب‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولوية‭ ‬صرف‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬وتخصيص‭ ‬الميزانية‭ ‬اللازمة‭ ‬للترقيات‭ ‬والرتب‭ ‬الوظيفية‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باتخاذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬والحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬لمكافحة‭ ‬سرقة‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬عبر‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني،‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬تعد‭ ‬هدفًا‭ ‬وأولوية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬بكافة‭ ‬الآليات‭ ‬والوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تحققها‭ ‬بصور‭ ‬مستمرة‭ ‬وفاعلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يواكب‭ ‬التغيرات‭ ‬والمخاطر‭ ‬المستجدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬الحماية‭ ‬للمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للعملاء‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تعرضهم‭ ‬للاحتيال‭ ‬الالكتروني‭.‬

كما‭ ‬وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬فتح‭ ‬قسم‭ ‬للطوارئ‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬والسكلر‭ ‬وأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التوسعة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬والحوادث‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬اقسام‭ ‬الطوارئ‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬لخفض‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفائض‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬متحققة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬خفض‭ ‬وسداد‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬تدريجيًا‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءات‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتنمية‭ ‬الايرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هيكلة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬وتقليص‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

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