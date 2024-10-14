مجلس الوزراء: مضامين الخطاب السامي تمثل محددات المرحلة المقبلة من مسارات العمل الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أكد مجلس الوزراء أهمية الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما حمله من مضامين تمثل محددات المرحلة المقبلة من مسارات العمل الوطني، لافتاً المجلس إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحدد دائماً آفاق العمل والتوجهات الحكومية المستقبلية لتنمية الوطن وخير المواطن، مشيراً إلى أنه إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية وما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فإن الحكومة ستباشر فوراً استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتسريع العمل على نسختها القادمة لعام 2050، كما سيتم البدء بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزية تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها واشتراطات حماية أمننا الوطني في صيغته المتكاملة، وخاصةً ما يتعلق بأمن ثرواتنا الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيراته، كما ستواصل جهودها لرفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعية، والبدء بتكثيف برامج التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده.
وفي هذا الصدد أكد المجلس الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيداً بجهود رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين في الدفع قدماً بهذا التعاون نحو آفاق أرحب.
بعدها أكد المجلس دور المجالس البلدية في المسيرة التنموية، شاكراً لها إسهاماتها في الدفع بمسيرة البناء والتنمية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إجراء أول انتخابات بلدية بمملكة البحرين.
ثم أشاد المجلس بالدور الذي يضطلع به أبناء البحرين العاملون في مجالات الهندسة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، وهنأ المجلس جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني.
بعدها رحب المجلس بنجاح فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» الذي استضافته مملكة البحرين لأول مرة، والذي يُعتبر من أكبر فعاليات صناعة الطيران المتخصصة، حيث أشاد المجلس بالجهود التنظيمية الناجحة التي بذلتها وزارة المواصلات والاتصالات وكافة الجهات المعنية.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن آخر المستجدات المتصلة بممارسة نشاط الموزع المعتمد.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار حول اللائحة الداخلية لمجلس المرور.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع اتفاقية وعدد من مشاريع مذكرات التفاهم وبرنامج تنفيذي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات الثقافة والآثار والحرف اليدوية مع جمهورية قبرص.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 8 اقتراحات برغبة و4 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. نتائج المشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. نتائج المشاركة في المنتدى اللوجستي العالمي.
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