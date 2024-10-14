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مجلس الوزراء: مضامين الخطاب السامي تمثل محددات المرحلة المقبلة من مسارات العمل الوطني

10/14/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وما‭ ‬حمله‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬تمثل‭ ‬محددات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لافتاً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تحدد‭ ‬دائماً‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬والتوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتنمية‭ ‬الوطن‭ ‬وخير‭ ‬المواطن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إنفاذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وما‭ ‬أكده‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستباشر‭ ‬فوراً‭ ‬استكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وتسريع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نسختها‭ ‬القادمة‭ ‬لعام‭ ‬2050،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزية‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬لضمان‭ ‬اقتباس‭ ‬كافة‭ ‬عناصرها‭ ‬واشتراطات‭ ‬حماية‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المتكاملة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬ثرواتنا‭ ‬الطبيعية‭ ‬وسبل‭ ‬استثمارها‭ ‬لتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام‭ ‬بخيراته،‭ ‬كما‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬والبدء‭ ‬بتكثيف‭ ‬برامج‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بعلومه‭ ‬ومعارفه‭ ‬ولتنمية‭ ‬عوائده‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬رئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلسين‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭.‬

بعدها‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية،‭ ‬شاكراً‭ ‬لها‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬بلدية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ثم‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬وهنأ‭ ‬المجلس‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭.‬

بعدها‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بنجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬والذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬فعاليات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المتخصصة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بشأن‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتصلة‭ ‬بممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬الموزع‭ ‬المعتمد‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬المرور‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬اتفاقية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬وبرنامج‭ ‬تنفيذي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و4‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬واقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للبريد‭ ‬والاتصالات‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬اللوجستي‭ ‬العالمي‭. ‬

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