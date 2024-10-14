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الجيش الكوري الجنوبي يؤكد ((استعداده الكامل)) للرد في ظل أزمة المسيّرات مع بيونج يانج

10/14/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مستعد‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬للرد‭ ‬بعدما‭ ‬أمرت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬قوّاتها‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬نزاع‭ ‬بشأن‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭. ‬اتّهمت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬جارتها‭ ‬الجنوبية‭ ‬بإرسال‭ ‬المسيّرات‭ ‬باتّجاه‭ ‬عاصمتها‭ ‬لإلقاء‭ ‬منشورات‭ ‬دعائية‭ ‬مليئة‭ ‬بـ«الشائعات‭ ‬التحريضية‭ ‬والهراء‮»‬‭ ‬وحذّرت‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستعتبر‭ ‬أي‭ ‬مسيّرة‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

ونفى‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنه‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬المسيّرات،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يُشتبَه‭ ‬بأنها‭ ‬مرسلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ناشطين‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الجنوبي‭ ‬لطالما‭ ‬أرسلوا‭ ‬مواد‭ ‬دعائية‭ ‬ودولارات‭ ‬أمريكية‭ ‬إلى‭ ‬الشمال،‭ ‬عادة‭ ‬باستخدام‭ ‬بالونات‭. ‬لكن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تحمّل‭ ‬سيول‭ ‬المسؤولية‭ ‬رسميا‭ ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأحد‭ ‬بأنها‭ ‬أبلغت‭ ‬ثمانية‭ ‬ألوية‭ ‬مدفعية‭ ‬مستعدة‭ ‬للحرب‭ ‬أساسا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬وعززت‭ ‬مواقع‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لي‭ ‬سيونغ‭-‬جون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جيشنا‭ ‬يراقب‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬الوضع‭ ‬وهو‭ ‬مستعد‭ ‬بالكامل‭ ‬لاستفزازات‭ ‬الشمال‮»‬‭. ‬ذكرت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬أن‭ ‬مسيّرات‭ ‬تحمل‭ ‬مواد‭ ‬دعائية‭ ‬تسللت‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬العاصمة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرّات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬هددت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ،‭ ‬الشقيقة‭ ‬النافذة‭ ‬للزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جون‭ ‬أون،‭ ‬بـ«كارثة‭ ‬فظيعة‮»‬‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭. ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬المسيّرات‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تغتفر‭ ‬ويشكل‭ ‬تحديات‭ ‬خبيثة‭ ‬لدولتنا‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الإثنين‭ ‬أو‭ ‬تنفي‭ ‬بأن‭ ‬جيش‭ ‬سيول‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬المسيرات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬مكتفية‭ ‬بوصف‭ ‬اتهامات‭ ‬الشطر‭ ‬الشمالي‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬وقحة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬لي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للشمال‭ ‬حتى‭ ‬تأكيد‭ ‬مصدر‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬بيونج‭ ‬يانج،‭ ‬ولكنه‭ ‬يلقي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬الجنوب،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬يتطرق‭ ‬إطلاقا‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬مسيّرات‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مناسبات‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬قيادة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ (‬1950-1953‭) ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬الاتهام‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬تحقق‭ ‬القيادة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬مع‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الكوريتين‭ ‬ما‭ ‬زالتا‭ ‬عمليا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭.

وفي‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬قالت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ‭ ‬إن‭ ‬الشطر‭ ‬الشمالي‭ ‬‮«‬يدرك‭ ‬بوضوح‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حثالات‭ ‬الجيش‮»‬‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المسيّرات‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬محاسبة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بتحالف‭ ‬عسكري‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬انتهك‭ ‬المهجّنون‭ ‬الخاضعون‭ ‬للأمريكيين،‭ ‬فينبغي‭ ‬محاسبة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الكلاب‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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