الجيش الكوري الجنوبي يؤكد ((استعداده الكامل)) للرد في ظل أزمة المسيّرات مع بيونج يانج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيول -(أ ف ب): أعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس الإثنين أنه «مستعد بالكامل» للرد بعدما أمرت كوريا الشمالية قوّاتها عند الحدود بالاستعداد لإطلاق النار على وقع نزاع بشأن مسيّرات في أجواء بيونج يانج. اتّهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال المسيّرات باتّجاه عاصمتها لإلقاء منشورات دعائية مليئة بـ«الشائعات التحريضية والهراء» وحذّرت الأحد من أنها ستعتبر أي مسيّرة أخرى يتم رصدها «إعلان حرب».
ونفى الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق بأنه يقف وراء المسيّرات، في وقت يُشتبَه بأنها مرسلة من قبل ناشطين في الشطر الجنوبي لطالما أرسلوا مواد دعائية ودولارات أمريكية إلى الشمال، عادة باستخدام بالونات. لكن كوريا الشمالية تحمّل سيول المسؤولية رسميا وأعلنت في وقت متأخر الأحد بأنها أبلغت ثمانية ألوية مدفعية مستعدة للحرب أساسا بأن «تكون على أهبة الاستعداد لإطلاق النار» وعززت مواقع المراقبة الجوية في بيونج يانج.
وقال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية لي سيونغ-جون في مؤتمر صحفي إن «جيشنا يراقب من كثب الوضع وهو مستعد بالكامل لاستفزازات الشمال». ذكرت بيونج يانج أن مسيّرات تحمل مواد دعائية تسللت إلى أجواء العاصمة ثلاث مرّات في الأيام الأخيرة، فيما هددت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، بـ«كارثة فظيعة» ما لم تتوقف. ورأت أن إطلاق المسيّرات خطوة «لا تغتفر ويشكل تحديات خبيثة لدولتنا».
ولم تؤكد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الإثنين أو تنفي بأن جيش سيول مسؤول عن إرسال المسيرات عبر الحدود، مكتفية بوصف اتهامات الشطر الشمالي بأنها «وقحة». وقال الناطق لي «لا يمكن للشمال حتى تأكيد مصدر مسيرة في سماء بيونج يانج، ولكنه يلقي باللوم على الجنوب، في وقت لا يتطرق إطلاقا إلى إرسال مسيّرات نحو الجنوب في عشر مناسبات».
وأكدت قيادة الأمم المتحدة المشرفة على الهدنة التي أدت إلى وضع حد للقتال في الحرب الكورية (1950-1953) بأنها على اطلاع على الاتهام الصادر عن كوريا الشمالية. وقالت «تحقق القيادة حاليا في المسألة بما يتوافق بشكل صارم مع اتفاق الهدنة»، علما بأن الكوريتين ما زالتا عمليا في حالة حرب.
وفي بيان آخر صدر في وقت لاحق أمس الإثنين، قالت كيم يو جونغ إن الشطر الشمالي «يدرك بوضوح» أن «حثالات الجيش» الكوري الجنوبي هي المسؤولة عن المسيّرات. وأضافت أنه ينبغي محاسبة الولايات المتحدة التي ترتبط بتحالف عسكري مع كوريا الشمالية. وقالت «إذا انتهك المهجّنون الخاضعون للأمريكيين، فينبغي محاسبة هؤلاء الكلاب على ذلك».
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