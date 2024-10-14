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الصين تؤكد أنها لن تتراجع ((أبدا)) عن خيار ((استخدام القوة)) لاستعادة تايوان

10/14/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬الصين‭ ‬مجددا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬حول‭ ‬تايوان،‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬‮«‬أبدا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬خيار‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬القوة‮»‬‭ ‬لاستعادة‭ ‬الجزيرة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصينية‭ ‬وو‭ ‬تشيان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬التوحيد‭ ‬السلمي‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الصدق‭ ‬وبكل‭ ‬جهودنا،‭ ‬لكننا‭ ‬لن‭ ‬نعد‭ ‬أبدا‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬ولن‭ ‬نترك‭ ‬أبدا‭ ‬أي‭ ‬مساحة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يناضلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقلال‭ ‬تايوان‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬اختتمت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تايوان‭ ‬نشرت‭ ‬خلالها‭ ‬مقاتلات‭ ‬وسفنا‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تحذير‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬‮«‬الانفصالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭. ‬وتعتبر‭ ‬الصين‭ ‬تايوان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭ ‬وتعهدت‭ ‬توحيدها‭ ‬مع‭ ‬البرّ‭ ‬الرئيسي،‭ ‬بالقوة‭ ‬إن‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬والمناورات‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬التدريبات‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭. ‬

واعتبرت‭ ‬واشنطن‭ ‬الداعمة‭ ‬لتايبيه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مبررة‮»‬‭ ‬وتزيد‭ ‬خطر‭ ‬التصعيد،‭ ‬بينما‭ ‬دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تحرّكات‭ ‬أحادية‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغيّر‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭. ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ (‬10:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬المناورات،‭ ‬أعلنت‭ ‬بكين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أتّمتها‭ ‬بنجاح‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬لي‭ ‬شي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المناورات‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬السيف‭ ‬المشترك‭ ‬2024ب‮»‬‭ ‬‮«‬اختبرت‭ ‬بالكامل‭ ‬قدرات‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬المتكاملة‭ ‬لجنودها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬دائمة،‭ ‬وتواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬جهوزيتها‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬الشاق،‭ ‬وستحبط‭ (‬المحاولات‭ ‬الانفصالية‭ ‬لاستقلال‭ ‬تايوان‭)‬‮»‬‭. ‬

وتفيد‭ ‬بكين‭ ‬بأن‭ ‬المناورات‭ ‬ترسل‭ ‬‮«‬تحذيرا‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬بشأن‭ ‬الأعمال‭ ‬الانفصالية‭ ‬لقوى‭ (‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬تايوان‭)‬‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬المناورات‭ ‬جرت‭ ‬‮«‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بشمال‭ ‬جزيرة‭ ‬تايوان‭ ‬وبجنوبها‭ ‬وشرقها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬ركّزت‭ ‬على‭ ‬‮«‬دوريات‭ ‬الاستعداد‭ ‬القتالي‭ ‬البحري‭ ‬والجوي‭ ‬وحصار‭ ‬الموانئ‭ ‬والمناطق‭ ‬الرئيسية‮»‬‭ ‬و«الهجوم‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬بحرية‭ ‬وبرية‭. ‬

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