وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني وممثلا للحوثيين في مسقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مسقط‭ - ‬الوكالات‭: ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬أمس‭ ‬نظيره‭ ‬العُماني‭ ‬بدر‭ ‬البوسعيدي‭ ‬وبحثا‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الميليشيا‭ ‬الحوثية‭.‬

وبحث‭ ‬البوسعيدي‭ ‬وعراقجي‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬وتكثّف‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬العمانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الوزيرين‭ ‬أكّدا‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬والوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬وتسخير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أداة‭ ‬أساسية‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬والصراعات‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الوزيرين‭ ‬‮«‬تبادلا‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬الخطير‮»‬‭ ‬وأكدا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‮»‬‭. ‬

ولطالما‭ ‬لعبت‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭. ‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬أيضا‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام،‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الميليشيا‭ ‬الحوثية‭.‬

ونشرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬صورا‭ ‬للقاء‭ ‬بين‭ ‬الوزير‭ ‬والمتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الله‮»‬‭ ‬ورئيس‭ ‬وفدها‭ ‬المفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬مسقط‭ ‬مقرا‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬يجريها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬توتر‭ ‬متصاعد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭. ‬

ووصل‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬الى‭ ‬مسقط‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للحرب‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تريدها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬شملت‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬وسبل‭ ‬احتواء‭ ‬النزاع‭. ‬

كما‭ ‬زار‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بيروت‭ ‬ودمشق‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬بلاده‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬المناهض‭ ‬لإسرائيل‭ ‬والذي‭ ‬تقوده‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬وضابط‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬

وتعهّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرد‭ ‬مذاك‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬حذّرت‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستردّ‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬